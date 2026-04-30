برشلونة يدرس بيع رافينيا في الانتقالات الصيفية



أشارت تقارير صحفية إلى أن برشلونة سيدرس بيع رافينيا هذا الصيف، إذا كان اللاعب البرازيلي مستعداً لمغادرة النادي، وقد ارتبط اسم نجم برشلونة هذا الأسبوع إلى قبول عرض ضخم.



وظهرت أنباء الأربعاء تفيد بأن رافينيا أصبح مرة أخرى هدفاً لعدد من الأندية هذا الصيف، وهو أمر تكرر خلال فترتي الانتقالات الصيفية الماضيتين، حيث تبدي ثلاثة أندية اهتماماً بالتعاقد مع رافينيا، ومن المتوقع أن تبدأ المفاوضات مع وكيل أعماله في الأسابيع المقبلة.



وعلى الرغم من إقرار برشلونة بأن رافينيا لاعب أساسي في تشكيلة المدرب هانسي فليك، إلا أن صحيفة «سبورت» الإسبانية ذكرت أن النادي مستعد للنظر في بيع الذي كان مرشحاً لجائزة الكرة الذهبية للعام الماضي إذا كان منفتحاً على الفكرة. ورغم أنهم لن يضغطوا من أجل انتقاله، فإن عرضاً مغرياً سيكون مطروحاً على الطاولة إذا قرر رافينيا قبول عرض بعقد ضخم.