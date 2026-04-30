عودة دجيكو تعزز فرص شالكه في العودة إلى «البوندسليغا»



أصبح النجم البوسني إدين دجيكو مهاجم شالكه، جاهزاً للمشاركة مع فريقه، الذي يستهدف تحقيق التأهل إلى الدوري الألماني الممتاز «بوندسليغا» يوم السبت.



وأكد ميرون موسليتش مدرب الفريق اليوم الخميس، أن دجيكو (40 عاماً) أصبح جاهزاً للانضمام للقائمة مرة أخرى، بعدما تعافى من إصابة في الكتف تعرض لها في مباراة منتخب بلاده ضد إيطاليا بمُلحق تصفيات كأس العالم والتي فاز فيها المنتخب البوسني في شهر مارس الماضي.



وقال موسليتش: «دجيكو كان في الملعب مع الفريق اليوم وشارك في كل أجزاء التدريبات، سيعود للقائمة، عندما نحتاج إليه سيكون حاضراً، هو يريد العودة للهجوم ومساعدة الفريق».



وكان المهاجم السابق لفولفسبورغ ومانشستر سيتي وإنتر ميلان قد انضم في صفقة مفاجئة إلى شالكه خلال شهر يناير، وكان بمثابة إضافة فورية للفريق، حيث سجل 6 أهداف وصنع 4 أخرى في 8 مباريات قبل أن يتعرّض للإصابة.



وسيعود شالكه إلى الدوري الألماني بعد 3 سنوات أمضاها في دوري الدرجة الثانية، وذلك حال فوز الفريق على فورتونا دوسلدورف مساء السبت.



وقال موسليتش: «ندرك أننا على بُعد خطوة وحيدة، إذ واصلنا البناء على الأداء الذي قدمناه في الأسابيع القليلة الماضية».



وحض المدرب أيضاً الجماهير على عدم اقتحام الملعب حال نجاح الفريق في الصعود.



وقال موسليتش: «نحتاج إلى دعمكم، لكننا أيضاً بحاجة للانضباط، الملعب للاعبين».



وواصل: «نريد الاحتفال سوياً عقب المباراة، سنقدم كل ما لدينا، لكننا نريد دعمكم، ولا مجال على الإطلاق لاقتحام الملعب».