رايس : عدائية جماهير أتلتيكو حرمت أرسنال من ضربة جزاء صحيحة



أكد ديكلان رايس، لاعب فريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، موقف ميكيل أرتيتا الغاضب من عدم احتساب ركلة جزاء، مشددا على أن أرسنال كان يستحق «ركلة جزاء واضحة»، كما أشار إلى أن الحكم في قلب الجدل تم «التأثير عليه» لتغيير قراره بفعل أجواء جماهير أتلتيكو مدريد العدائية.



وذكرت وكالة الأنباء البريطانية أن غضب ميكيل أرتيتا اشتعل بعد تعادل فريقه أرسنال 1- 1 أمام أتلتليكو مدريد في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا بالعاصمة الإسبانية، عقب تراجع الحكم الهولندي داني ماكيلي عن قراره باحتساب ركلة جزاء متأخرة للضيوف، بعدما تعرض إيبيريتشي إيزي للإعاقة داخل المنطقة.



وتحت أنظار مدرب أتلتيكو مدريد دييغو سيميوني الحماسية، وفي أجواء صاخبة من نحو 70 ألف مشجع، عاد ماكيلي لمراجعة اللقطة 13 مرة قبل أن يلغي قراره الأول، ما أثار جدلا واسعا.

وعلق رايس على الواقعة قائلا :" إنها ركلة جزاء واضحة، ولا أعرف كيف لم يتم احتسابها. أعتقد أن الجماهير أثرت على القرار وغيرت رأي الحكم".



وتابع :«الاتحاد الأوروبي مختلف تماما (عن الدوري الإنجليزي). في المنطقتين، يجب أن تكون حذرا للغاية لأنهم يحتسبون كل شيء تقريبا».



وشهدت المباراة تدخلين من تقنية حكم الفيديو المساعد "فار" ضد أرسنال، أبرزها احتساب ركلة جزاء لصالح أتلتيكو بعد لمسة يد على بن وايت إثر تسديدة من ماركوس يورينتي، ترجمها جوليان ألفاريز بنجاح، ليعادل هدف التقدم الذي سجله فيكتور جيوكيريس من ركلة جزاء أيضا.



وقال رايس، : إن وايت كان غير محظوظ.



وأضاف :«في البداية، ظننت أنه لو حدث ذلك في الدوري الإنجليزي، فلن تحتسب، لأنها كانت منخفضة جدا على الأرض، والكرة لم تكن في طريقها إلى المرمى».



وأكمل :«في دوري أبطال أوروبا، الحكام سريعون جدا في اتخاذ القرارات وإطلاق الصافرة، ولا يمكنك فعل الكثير حيال ذلك. أشعر أنهم يعاقبونك أكثر في البطولات الأوروبية. لكن لا يهم، سنتجاوز الأمر ونريد الفوز عليهم الأسبوع المقبل».