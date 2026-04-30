الدوري الإنجليزي.. أرسنال وسيتي في سباق القمة وكلاسيكو ناري في «أولد ترافورد»

يواجه أرسنال ومانشستر سيتي عقبتين جديدتين في سعيهما للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم خلال الموسم الحالي.

ويلتقي أرسنال مع ضيفه فولهام، بعد غدٍ السبت، ضمن منافسات المرحلة الـ35 للمسابقة، بينما يحل مانشستر سيتي ضيفًا على إيفرتون يوم الاثنين المقبل.

ويتربع أرسنال على قمة الترتيب برصيد 73 نقطة، متفوقًا بفارق ثلاث نقاط عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي، الذي لا يزال يمتلك مباراة مؤجلة مع ضيفه كريستال بالاس، ستقام في 13 مايو/أيار المقبل.

ويخوض أرسنال مواجهته اللندنية مع جاره فولهام، صاحب المركز العاشر برصيد 48 نقطة، وفي ذهنه لقاؤه الحاسم المرتقب مع ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني يوم الثلاثاء المقبل، في إياب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان أرسنال تعادل 1-1 مع أتلتيكو في لقاء الذهاب، الذي أقيم على ملعب واندا ميتروبوليتانو في مدريد، ليتأجل حسم التأهل إلى المباراة النهائية إلى لقاء الإياب على ملعب الإمارات، الذي يحتضن أيضًا مواجهة فولهام.

وحقق أرسنال فوزًا ثمينًا 1-0 على ضيفه نيوكاسل في المرحلة الماضية، ليعود إلى طريق الانتصارات بعد خسارتين متتاليتين أمام بورنموث ومانشستر سيتي.

ويأمل الفريق اللندني في حصد النقاط الثلاث لتوسيع الفارق مؤقتًا إلى ست نقاط، وزيادة الضغط على مانشستر سيتي قبل مواجهته المرتقبة أمام إيفرتون، صاحب المركز الحادي عشر برصيد 47 نقطة.

وبات يتعين على أرسنال المضي قدمًا في سباقي الدوري ودوري الأبطال، لتجنب الخروج دون ألقاب هذا الموسم، بعد خسارته نهائي كأس الرابطة وخروجه من كأس الاتحاد الإنجليزي.

أما فولهام، فيطمح للبناء على فوزه الأخير على أستون فيلا من أجل تحقيق نتيجة إيجابية أمام «المدفعجية».

من جانبه، يسعى مانشستر سيتي لمواصلة صحوته وتحقيق فوزه الرابع على التوالي، بعدما تغلب على تشيلسي وأرسنال وبيرنلي في مبارياته الثلاث الأخيرة.

ويدرك لاعبو المدرب جوسيب جوارديولا أن فقدان أي نقطة في المباريات المتبقية قد يعرقل طموحاتهم في استعادة اللقب.

ولن يكون إيفرتون خصمًا سهلًا، إذ يسعى لاستغلال عاملي الأرض والجمهور للعودة إلى طريق الانتصارات، بعد سلسلة من النتائج السلبية.

وتشهد المرحلة مواجهة قوية بين مانشستر يونايتد وضيفه ليفربول، يوم الأحد المقبل على ملعب أولد ترافورد.

ورغم أن المواجهة كانت مرشحة لحسم اللقب، فإن ابتعاد الفريقين عن الصدارة حوّلها إلى صراع على المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثالث برصيد 61 نقطة، بفارق ثلاث نقاط أمام ليفربول وأستون فيلا، صاحبي المركزين الرابع والخامس.

وقد يمنح الفوز لمانشستر يونايتد بطاقة التأهل رسميًا إلى دوري الأبطال، دون انتظار نتائج المنافسين.

وفي المقابل، يسعى ليفربول للثأر من خسارته في الدور الأول، ومواصلة نتائجه الإيجابية، رغم غياب نجمه محمد صلاح بسبب إصابة عضلية، مع توقعات بعودته قبل نهاية الموسم.

وشهد تاريخ مواجهات الفريقين 217 مباراة في مختلف المسابقات، يتفوق خلالها مانشستر يونايتد بـ84 فوزًا مقابل 72 انتصارًا لليفربول، فيما انتهت 61 مباراة بالتعادل.

وعلى صعيد صراع الهبوط، تأكد هبوط وولفرهامبتون وبيرنلي، بينما يستمر الصراع للهروب من المركز الثامن عشر، الذي يحتله حاليًا توتنهام هوتسبير.

ويمتلك توتنهام 34 نقطة، بفارق نقطتين خلف ويستهام يونايتد، أول مراكز الأمان، مع استمرار تهديد عدة أندية أخرى في المراحل المتبقية من الموسم.