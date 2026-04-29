بيريرا يسعى لاستعادة مجد مدرب نوتنغهام بعد 46 عاماً



قال البرتغالي فيتور بيريرا، مدرب نوتنغهام فورست، إنه لا يريد تمثالاً في وسط المدينة، لكنه يأمل في الاقتداء بعقلية بريان كلوف، بجلب المجد الأوروبي إلى المدينة.



ويستضيف نوتنغهام فورست نظيره أستون فيلا في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الأوروبي، يوم الخميس، حيث تلوح في الأفق أول بطولة قارية منذ أن قاد كلوف الفريق لتحقيق لقبين للكأس الأوروبية عامي 1979 و1980.



وسيخلد بيريرا اسمه في تاريخ نوتنغهام فورست إذا قاد الفريق للفوز بلقب الدوري الأوروبي، وهو إنجاز عظيم بالنظر إلى صراع الفريق للبقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز.



وقال: «إذا أردنا أن نخلد اسمنا في تاريخ هذا النادي، فعلينا الوصول إلى النهائي والفوز به. هذا، بالطبع، مصدر إلهام لنا. إنها فرصة عظيمة للمضي قدماً».



وأضاف: «هذا الأسبوع، زرت وسط المدينة ورأيت تمثال المدرب العظيم لهذا النادي، لا أريد تمثالاً لي في أي مكان، لكن يمكننا أن نتخيل مكانته في هذه المدينة».



وقال أيضاً: «إنه في وسط المدينة لأنه حقق إنجازاً رائعاً سيبقى محفوراً في قلوب الناس حتى اليوم».



واختتم تصريحاته: «بالتأكيد، إنه مصدر إلهام للأجيال الجديدة. نبذل قصارى جهدنا لنحذو حذوه».