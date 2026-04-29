إيمري يتطلع لفصل جديد من الإنجازات مع أستون فيلا

يسعى الإسباني أوناي إيمري، المدير الفني لفريق أستون فيلا، لتحقيق أفضلية مبكرة في المواجهة الإنجليزية الخالصة أمام مضيفه نوتنغهام فورست، معربا عن رغبته في تسطير فصل جديد من الإنجازات مع فريقه.

ويلتقي أستون فيلا مع نوتنغهام فورست، الخميس، في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، أملا في التقدم نحو الصعود للمباراة النهائية للمسابقة القارية.

وقال إيمري «مع الشعور بالمسؤولية، ها نحن نصل إلى المرحلة المفصلية من هذه المنافسة».

وأضاف «مستوى أدائنا بلا شك رائع جدا، ولكن الآن فرصة التأهل في قبل النهائي هي 50- 50 لكلا الفريقين، وهي مباراة غاية في الأهمية لكليهما».

وأوضح "نوتنغهام فورست لديه تاريخه الخاص في أوروبا وتتويجه بدوري الأبطال، ونحن نمتلك تاريخا أيضا لكنه ليس بحديث العهد، يطمح كلا الفريقين لمواصلة تقديم بصمة قوية ومهمة على الساحة الأوروبية".

وكشف إيمري «المواجهة من جولتين. الـ90 دقيقة الأولى حاسمة بلا شك، لكن الحسم يكتمل في مباراة الإياب. اللعب هنا يشبه أجواء الدوري الممتاز، لكن الاختلاف يكمن في ضرورة التعامل بذكاء مع تقلبات ومجريات كل مباراة على حدة».

وتابع "هناك اختلاف حتى بين الشوط الأول في اللقاء الأول والشوط الثاني في اللقاء الثاني، لذا أظن أن الحسم سيستغرق وقتاً طويلاً. والسبب؟ هو أنهم في حالة فنية رائعة في الوقت الحالي. يلعبون بفيض من الثقة، وكان أداؤهم في آخر مواجهتين استثنائيا بكل المقاييس، حيث خرجوا منتصرين بعد تسجيلهم أربعة وخمسة أهداف.".

وشدد "أنتظر مواجهة في غاية الصعوبة، وأتوقع أن يلعبوا بذكاء كبير، لذا يتعين علينا بدورنا أن نتحلى بالذكاء في الملعب، ونفرض أسلوبنا التنافسي، ونحاول الاستمتاع بهذه التجربة".

وعن مستقبله مع أستون فيلا، صرح إيمري "لا أشغل بالي كثيرا بهذا الأمر، فأنا أركز دوما على كل تفصيل في وقته. لكنني بكل تأكيد لو منحت نفسي دقيقتين للتفكير، سأدرك مدى روعة المسيرة التي نخوضها هذا العام".

واختتم إيمري تصريحاته قائلا «ما نقدمه من مستويات في الدوري الأوروبي ووصولنا إلى المربع الذهبي هو إنجاز استثنائي، كما أن صراعنا في الدوري الممتاز للتواجد بين الخمسة الكبار أمر مدهش حقا، لكن كل ذلك لا يغير من حقيقة أننا مطالبون بتحقيق الانتصار في المباراة ».

يشار إلى أن الفائز من أستون فيلا ونوتنغهام، سوف يلتقي في النهائي مع الفائز من مواجهة المربع الذهبي الأخرى بين سبورتنغ براغا البرتغالي وفرايبورغ الألماني.