شالكه يخشى من مشهد مرعب عند العودة إلى «البوندسليغا»



يرغب نادي شالكه في منع جماهيره من اقتحام أرضية الملعب إذا ما حقق العودة إلى الدوري الألماني لكرة القدم «بوندسليغا» مساء السبت.



وذكرت وسائل إعلامية أن شالكه يولي اهتماماً بسلامة الجماهير، ويخشى من تعرض المعدات الفنية في ملعبه للتلف، من بين أسباب أخرى.



وسيصعد شالكه إلى الدوري بعد 3 سنوات في الدرجة الثانية إذا فاز الفريق على فورتونا دوسلدورف مساء السبت المقبل.



وفي آخر مرة عاد فيها الفريق إلى الدوري الألماني الممتاز عام 2022، تسبب اقتحام الملعب في وقوع إصابات عدة، و«كان من الممكن أن ينتهي الأمر بكارثة»، كما صرح مدير الشرطة بيتر بوث آنذاك.



ولا يجب أن يتكرر ذلك، حيث سيضطر المشجعون في بعض المناطق إلى القفز من ارتفاع أربعة أمتار للوصول من المدرجات إلى أرض الملعب.



ونقلت صحيفة بيلد عن المتحدث باسم الشرطة، توماس نوفاتشيك، قوله إن النادي يعتزم هذه المرة اتخاذ تدابير لضمان سلامة الجميع ومنع اقتحام أرض الملعب.



وأضاف: «نحن كشرطة على أهبة الاستعداد في الملعب لدرء أي خطر، ومع ذلك لن نتدخل إلا في حال وجود خطر على الأرواح، أو الإصابات، فنحن نسعى جاهدين لتجنبها بأي ثمن».