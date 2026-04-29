«أبريل».. شهر سقوط أرتيتا وتحويل أحلام أرسنال إلى كابوس

يبدو أن شهر أبريل تحوّل إلى اختبار نفسي وتكتيكي حقيقي بالنسبة للمدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، حيث تتكرر فيه التعثرات التي تُربك مسار فريقه وتُحوّل حلم التتويج بـالدوري الإنجليزي الممتاز إلى ما يشبه الكابوس، خصوصاً أمام الغريم مانشستر سيتي الذي يجيد مدرب بيب غورديولا حسم الأمور في الأمتار الأخيرة بعد أن كرر هذا السيناريو أكثر من 3 مرات سابقة ضد أرسنال تحديداً.

وتمكن من خطف الدرع في الجولات الأخيرة والحاسمة، وإن كان تراجع لاعبي أرسنال دائماً ما يكون في شهر أبريل فإن لاعبي المان سيتي يكونون في أوج عطائهم خلال شهر «الحصاد»، وهي معادلة غير متوازنة، حيث تميل الكفة في هذا الشهر المهم لمصلحة القمر السماوي.



من الناحية التحليلية، يمكن وصف ما يحدث بـ«عقدة أبريل»، وهي ليست مجرد صدفة زمنية، بل نتيجة تراكم عوامل متعددة. أولها الضغط المتصاعد في المرحلة الحاسمة من الموسم؛ فمع اقتراب خط النهاية، تتقلص هوامش الخطأ، وتصبح كل مباراة ذات طابع نهائي. هذا الضغط ينعكس على قرارات اللاعبين داخل الملعب، حيث يظهر التوتر في اللمسة الأخيرة، وفي التمركز الدفاعي، وحتى في إدارة نسق المباراة، ولا ننسى الإصابات التي تضرب «الغانرز» خلال هذه الفترة تحديداً والناتجة عن ضغط المباريات المتواصل في مختلف البطولات فقد أبعدت الإصابة أبرز لاعبي أرسنال وجعلت المدرب أرتيتا يواجه تحدياً واضحاً في عمق التشكيلة. فمع ازدحام جدول المباريات في أبريل، بين الدوري وربما البطولات الأوروبية، يصبح الإرهاق عاملاً حاسماً. الفرق التي تمتلك دكة بدلاء قوية تستطيع الحفاظ على نفس المستوى، بينما يعاني أرسنال نسبياً عند غياب بعض العناصر الأساسية أو تراجع مستواها البدني.



وأيضاً هناك جانب تكتيكي لا يمكن تجاهله، فقد أثبتت بعض الفرق قدرتها على قراءة أسلوب أرتيتا، خاصة في هذه المرحلة من الموسم، حيث تتوفر بيانات كافية لتحليل طريقة لعبه، إغلاق المساحات أمام لاعبي الوسط والاعتماد على المرتدات السريعة كان سلاحاً فعالاً ضد أرسنال، ما كشف عن حاجة الفريق إلى حلول بديلة وخطط أكثر مرونة.



إضافة إلى ذلك، تلعب الخبرة دوراً مهماً، فالمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي تتطلب نضجاً ذهنياً عالياً، وهو ما تفتقده الفرق الشابة في لحظات الحسم. ورغم التطور الكبير الذي شهده الفريق تحت قيادة أرتيتا، إلا أن افتقار بعض اللاعبين لتجربة حسم البطولات يظهر بوضوح في المباريات المصيرية.



في المحصلة «عقدة أبريل» ليست قدراً محتوماً، بل نتيجة عوامل قابلة للعلاج، إذا تمكن أرتيتا من تعزيز عمق الفريق، وتطوير مرونته التكتيكية، وإعداد لاعبيه نفسياً بشكل أفضل لهذه المرحلة، فقد يتحول هذا الشهر من كابوس إلى نقطة انطلاق نحو التتويج.