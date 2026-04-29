«فيفا» يعلن مواعيد كأس العالم تحت 17 عامًا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم واللجنة المحلية المنظمة لأحداث كرة القدم أن بطولة كأس العالم تحت 17 سنة «فيفا قطر 2026» ستقام خلال الفترة من 19 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 13 ديسمبر/كانون الأول.

وتعود هذه البطولة المرموقة لفئة الناشئين إلى قطر، في النسخة الثانية من خمس نسخ متتالية تستضيفها الدولة سنويًا حتى عام 2029.

وبعد النسخة التاريخية لعام 2025، التي شهدت استضافة قطر لأول بطولة في تاريخ «فيفا» بمشاركة 48 منتخبًا، تواصل نسخة هذا العام اعتماد النظام الموسع، حيث تستقبل نجوم المستقبل للتنافس على اللقب.

ومن المقرر أن تتأهل 48 دولة إلى البطولة، على أن تُجرى مراسم القرعة النهائية في 21 مايو/أيار بمدينة زيورخ السويسرية.

وستقام المباريات في مجمع المسابقات في أسباير زون، الذي سيتحول مجددًا إلى مركز نابض بالحياة يجمع المشجعين واللاعبين على حد سواء.

وقد شكّل نظام الاستضافة المركزية ركيزة أساسية في تجربة الجماهير خلال نسخة 2025، حيث حضر أكثر من 197460 مشجعًا 104 مباريات أقيمت على مدار 15 يومًا من المنافسات.

كما استفاد 130 كشافًا من أبرز الأندية العالمية من الطبيعة المتقاربة للملاعب، ما أتاح لهم متابعة المواهب الواعدة في مكان واحد.

وبعد أن شكّلت نسخة 2025 منصة انطلاق لعدد من النجوم الصاعدين، من بينهم حمزة عبد الكريم، والمالي سيدو ديمبيلي، والبلجيكيان جيسي بيسيو وناثان دي كات، والإيطالي سامويلي إيناتشيو، تتجه الأنظار الآن إلى الجيل القادم من المواهب في نسخة 2026.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية للبطولة على استاد خليفة الدولي، الذي شهد تتويج منتخب البرتغال بلقب النسخة الماضية أمام 38901 مشجعًا.

ويصادف هذا العام مرور 50 عامًا على افتتاحه عام 1976، ويُعد أحد أبرز معالم الإرث الرياضي في الدولة، حيث استضاف العديد من كبرى الفعاليات الرياضية، بما في ذلك مباريات من بطولة كأس العالم «فيفا قطر 2022».

كما يستضيف الاستاد نهائي كأس الأمير 2026 في 9 مايو/أيار المقبل.