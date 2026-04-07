قائد المنتخب الويلزي يعلن اعتزاله كرة القدم



أعلن آرون رامسي، قائد منتخب ويلز لكرة القدم السابق، اعتزاله كرة القدم بعمر 35 عاماً.



وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميدي» أن لاعب خط الوسط، الذي قضى أكثر من عقد من الزمن مع أرسنال الإنجليزي قبل أن يلعب لأندية يوفنتوس ونيس وكارديف، كان بلا نادٍ منذ رحيله عن فريق بوماس المكسيكي بنهاية العام الماضي.



وخاض رامسي آخر مباراة من أصل 86 مباراة دولية في 2024 وبسبب عدة إصابات وقلة وقت اللعب، تم استبعاده من مباراة ويلز الأخيرة في الملحق المؤهل لكأس العالم ضد البوسنة والهرسك.



وتسببت خسارة تلك المباراة في إنهاء آماله بنهاية عظيمة على أكبر مسرح عالمي، والآن أكد نهاية مسيرته.



وكتب على «إنستغرام»: «لم يكن هذا قراراً سهلاً. بعد تفكير طويل، قررت اعتزال كرة القدم».



وأضاف: «في البداية، أريد أن أبدأ بمنتخب ويلز. كان شرفاً لي أن أرتدي قميص المنتخب الوطني، وأن أجرب لحظات عدة لا تنسى. ما كان ذلك ليتحقق لولا الدعم الكبير من جميع المدربين الذين لعبت تحت قيادتهم وجميع العاملين الذين ساعدوني بطرق عدة».



وأضاف: «لجماهير منتخب ويلز. كنتم دائماً معنا في السراء والضراء. كنتم حاضرين في لحظات الصعود والهبوط، وكنتم جزءاً أساسياً ولا غنى عنه من نجاحنا. لا أستطيع أن أشكركم بما يكفي. لقد مررنا بكل شيء معاً، وكان شرفاً لي أن أمثلكم».



وأكمل: «ثانياً، شكراً لكل الأندية التي كنت محظوظاً باللعب معها. شكراً لكل المدربين والأجهزة الفنية التي ساعدتني لأعيش حلمي وأن ألعب في أعلى المستويات».