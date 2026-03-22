تشيلسي يواصل السقوط ويخسر بثلاثية أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي

واصل تشيلسي مسلسل نتائجه السلبية وخسر أمام مضيفه إيفرتون 0 - 3 ، السبت، ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وكان تشيلسي قد ودع منافسات دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي ذهابا وإيابا بنتيجة 2- 5 و0 - 3 على الترتيب، فيما خرج من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية على يد أرسنال وخسر في الجولة الماضية ببطولة الدوري أمام نيوكاسل.

وتجمد رصيد تشيلسي عند 48 نقطة في المركز السادس، بفارق نقطة خلف ليفربول صاحب المركز الخامس، وبفارق ثلاث نقاط خلف أستون فيلا صاحب المركز الرابع.

على الجانب الآخر، رفع إيفرتون رصيده إلى 46 نقطة ليصعد إلى المركز السابع، ويدخل حسابات التأهل للبطولات الأوروبية الموسم المقبل.

وتقدم إيفرتون في الدقيقة 33 عن طريق بيتو، قبل أن يسجل اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 62.

وفي الدقيقة 76 سجل إيلمان ندياي الهدف الثالث لفريق إيفرتون.