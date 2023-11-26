92 جواداً في السباق الثاني لمضمار الشارقة لونجين اليوم

المصدر: متابعة - فائز بجبوج

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بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ينطلق في الثانية ظهر اليوم سباقا «كأس سمو ولي عهد الشارقة، وكأس سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم» اللذان ينظمهما نادي الشارقة للفروسية والسباق وبالتعاون مع هيئة الإمارات لسباق الخيل وبرعاية مركز دبي العقاري الراعي الرئيس للسباق، وبمشاركة 92 جواداً في السباق الثاني لمضمار الشارقة وبدعم من مجلس الشارقة الرياضي وقناة الشارقة الرياضية. وينظم نادي الشارقة سنوياً 6 سباقات وتختتم بالسباق السادس «سباق كأس صاحب السمو حاكم الشارقة» 10 مارس المقبل.

توجيهات

وبتوجيهات ورعاية سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم الأب الروحي لمضمار جبل علي، تم تدشين النسخة الثانية من سلسلة الإمارات لسباقات السرعة، التي ستكون بدايتها من مضمار الشارقة في الموسم الحالي، وستكون أولى جولات السلسلة عبر كأس سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم في مضمار الشارقة، بسباق لمسافة السرعة 1200 متر.

ويذكر أن نادي الشارقة ينظم سنوياً بطولة كأس سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، تأكيداً للعلاقة الوثيقة التي تربط بين مضماري جبل علي والشارقة، والفائز بالجولة الأولى من السلسلة في مضمار الشارقة على لقب كأس سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم للسرعة سيتأهل للمشاركة في سباق بطولة جبل علي للسرعة.

وسيحظى الفائز في الجولتين بجائزة قدرها 250 ألف درهم (بونص)، إضافة إلى الجوائز المرصودة سلفاً لسباق جبل علي للسرعة وهي 500 ألف درهم وينال الفائز الأول فيها 300 ألف درهم، وتبلغ جائزة الجولة الأولى على كأس سموه في مضمار الشارقة 200 ألف درهم ويمنح البطل 120 ألف درهم.

تنظيم

من جانبه، أشاد سلطان محمد اليحيائي المدير العام لنادي الشارقة للفروسية والسباق، بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بإقامة وتنظيم سلسلة الإمارات لسباقات السرعة بنسختها الثانية، وقال: يكفي أن للأب الروحي لمضمار جبل علي بصماته القوية والواضحة للعيان في سباقات الخيل في الإمارات وخارج حدود الوطن، وإن مضمار جبل علي يعد من أعرق المضامير في الدولة.

وأكد محمد الأحمد المدير العام لمضمار جبل علي، أن سلسلة الإمارات لسباقات السرعة بادرة تعاون بين مضامير الدولة تهدف إلى الارتقاء بسباقات الخيل بين مختلف المضامير، وأيضاً تعد دعماً كبيراً للملاك والمدربين والفرسان وتخلق أجواء من الإثارة والتحدي، وتفتح آفاقاً متميزة للشراكات المؤسسة بين المضامير.

وأكد ياسر مبروك مدير تطوير السباقات في هيئة الإمارات لسباق الخيل، أن مبادرة سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم في تنظيم سلسلة سباقات السرعة على كأس سموه، وجدت حتماً الدعم والمساندة الفنية القوية من قطاعات وأسرة سباقات الخيل كافة في الإمارات والدليل على ذلك النجاح الباهر الذي حققته النسخة الأولى من السلسلة وكذلك انضمام نادي دبي لسباق الخيل (ميدان) للسلسلة باحتضانها الجولة الثانية من هذه النسخة، بتنظيم سباق الفئة الثالثة (بطولة القرهود للسرعة).

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