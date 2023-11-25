النسخة الثانية من «سلسلة سباقات الإمارات للسرعة» تنطلق غداً من مضمار «الشارقة لونجين»

المصدر: الشارقة - خالد المهيري

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تنطلق غداً النسخة الثانية من «سلسلة سباقات الإمارات للسرعة» في مضمار «الشارقة لونجين»، إذ سيدشن سباق «كأس سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم» الجولة الأولى من السلسلة لمسافة 1200 متر والبالغ قيمة جوائزه 200 ألف درهم.

وسيشهد الشوط مشاركة 12 خيلاً يتقدمها بطل النسخة الماضية «رود بلوك» لسيد حشيش وهناء رفاعي، إلا أنه سيواجه صراعاً شرساً مع أبرز خيول السرعة ومنها «إيفر جيفن» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، و«الكرامة» و«متأني» لـ«شادويل»، و«توز» لـ«اسطبل داكي»، و«إيسترن ورلد» و«ستوري أوف لايت» لمحمد أحمد علي السبوسي.

محط أنظار

وفي هذا الصدد، تقدم محمد الأحمد، المدير التنفيذي لـ«سلسلة الإمارات لسباقات السرعة»، المدير العام لمضمار جبل علي، في تصريحات لـ«البيان» بخالص الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم على عودة هذه السلسلة العام الثاني على التوالي، مؤكداً أن البطولة باتت محط أنظار أبرز الملاك والمدربين والفرسان، إذ أسهمت في خلق أرض جديدة للمنافسات في سباقات الموسم، نالت إشادة الجميع.

كما عبر عن خالص شكره وتقديره لنادي الشارقة للفروسية والسباق ونادي دبي لسباق الخيل على دعمهما السلسلة ما يدل على التكامل الذي وصلنا إليه بين أندية ومضامير الدولة ما يصب في مصلحة سباقاتنا.

وعن الجولة الأولى، قال محمد الأحمد إن السباق سيشهد عودة بطل النسخة الماضية «رود بلوك» لسيد حشيش وهناء رفاعي وسيدافع عن اللقب، إضافة إلى عدد من الأسماء القوية التي ستزيد إثارة هذا الشوط.

وأضاف إنهم سعداء بهذا العدد الكبير من المشاركين في الجولة الأولى، وهذا دليل آخر على نجاح السلسلة، متمنياً التوفيق والنجاح للمشاركين في السباق.

عمق العلاقات

وبدوره، تقدم سلطان محمد خليفة اليحيائي المدير العام لنادي الشارقة للفروسية والسباق بخالص الشكر والتقدير لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم على دعم سموه المستمر لسباقات الخيل، مؤكداً عمق العلاقة التي تجمع مضماري الشارقة وجبل علي والتي ظهرت جلية عبر استضافتنا انطلاقة النسخة الثانية من «سلسلة الإمارات لسباقات السرعة».

وأضاف إن العدد النوعي للمشاركات في الجولة الأولى أعطانا مؤشرات قوية إلى قوة هذا السباق ونجاحه في استقطاب أبرز خيول السرعة، متمنياً التوفيق والنجاح للمشاركين.

خيول نوعية

كما أشاد ياسر مبروك مدير تطوير السباقات بهيئة الإمارات لسباقات الخيل بالجولة الأولى للسلسلة التي انطلقت العام الماضي واستقطبت نوعاً جيداً من خيول السرعة في الدولة، ما أسهم في جذب عدد قوي من الخيول المتميزة في النسخة الثانية هذا العام مؤكداً أن الفضل يعود إلى مبادرة ودعم سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم صاحب المبادرات الريادية في عالم سباقات الخيل.

وأضاف إن الجولة الأولى غداً، ستشهد عودة «رود بلوك» نجم النسخة الماضية بجولتيها الأولى والثانية إضافة إلى مشاركة نخبة من خيول السرعة في الدولة وأبرزها «توز» لـ«اسطبل داكي»، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن هذه المشاركة القوية ستؤدي بلا شك إلى ترفيع هذا السباق ليصبح أول بطولة مصنفة في مضمار «الشارقة لونجين» في المستقبل القريب.

وتقدم في الختام بخالص الشكر والتقدير للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق وإدارة المضمار على الدعم غير المحدود للسلسلة وجميع السباقات التي تقام في المضمار، متمنياً كل التوفيق والنجاح للمشاركين غداً.

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