كأس دبي العالمي.. سلام وتسامح

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

تتجه أنظار العالم اليوم إلى مضمار «ميدان» لمتابعة النسخة 25 من كأس دبي العالمي للخيول، «اليوبيل الفضي»، بمشاركة 115 جواداً.

وتستقطب الأشواط التسعة في الأمسية الأغلى والأشهر عالمياً، نخبة من أقوى الخيول في العالم، التي تتنافس على جوائز يبلغ مجموعها 26.5 مليون دولار، منها 12 مليون دولار للشوط الرئيس الذي يقام برعاية طيران الإمارات.

واكتملت التحضيرات الخاصة بالحدث الكبير الذي يعد رسالة محبة وسلام وتسامح من الإمارات إلى العالم، فضلاً عن تأكيد مدى قدرة الدولة على تنظيم مثل هذا النوع من الفعاليات في ظل ظروف «كوفيد 19». ويقام كأس دبي العالمي من دون حضور جماهير، وسط الإجراءات الاحترازية المقررة، حفاظاً على سلامة الجميع.

اقرأ أيضاً:

تنافس إماراتي أمريكي متجدد على لقب كأس دبي العالمي

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز