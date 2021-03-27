تنافس إماراتي أمريكي متجدد على لقب كأس دبي العالمي

المصدر: دبي - خالد المهيري

تتجه أنظار العالم اليوم إلى مضمار «ميدان»، الذي يشهد انطلاق النسخة 25 لكأس دبي العالمي «اليوبيل الفضي»، بمشاركة 115 خيلاً من نخبة خيول العالم، فيما تبلغ القيمة الإجمالية للأشواط التسعة 26.5 مليون دولار أمريكي.

وتقام الأمسية وسط إجراءات احترازية فرضتها جائحة «كورونا»، إذ تغيب الجماهير للمرة الأولى في تاريخ كأس دبي العالمي عن المدرجات، فيما سيقتصر الحضور على الرسميين وملاك الخيل والمدربين والفرسان والإعلاميين والجهات المنظمة والرعاة.

الكأس العالمي

ويتجدد التنافس بين الخيول الإماراتية والأمريكية؛ إذ تسعى خيول الدولة إلى مواصلة تألقها في شوط «كأس دبي العالمي» لمسافة 2000 متر «الفئة الأولى» على المضمار الرملي برعاية «طيران الإمارات» والبالغة قيمة جوائزه 12 مليون دولار، والذي يشهد مشاركة 14 خيلاً.

ويطمح فريق جودلفين إلى الاحتفاظ باللقب، إذ يدفع الفريق الأزرق الملكي بثلاثة خيول أبرزهم «ميستيك غايد» الأعلى تصنيفاً في الشوط «119» بقيادة الفارس لويس سايز وإشراف المدرب مايكل ستيدهام، «جيفتس أوف جولد» بطل «كأس البحر الأحمر» في أمسية «كأس السعودية» بقيادة الفارس كريستوف سوميلون وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، و«ماغني كورس» بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب آندريه فابر.

ويسعى المدرب سالم بن غدير إلى تحقيق أول انتصار له في الكأس العالمي، حيث سيقوم بإشراك «هايبوثيتيكال» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وصيف الجولة الثالثة لبطولة «آل مكتوم للتحدي» بقيادة الفارس مايكل بارزالونا، و«كابيزانو» لسلطان علي السبوسي بطل ذات الجولة العام 2019 بقيادة الفارس رويستون فرنش.

كما يشهد الشوط مشاركة خليجية وعربية واسعة، أبرزهم «جريت سكوت» للأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز الذي جاء ثالثاً في «كأس السعودية» ويطمح لتحقيق اللقب الثاني للسعودية، بقيادة الفارس المخضرم فرانكي ديتوري، وإشراف المدرب عبدالله بن مشرف.

فيما يطمح المدرب فوزي ناس إلى تحقيق اللقب الأول للبحرين عبر «ساليوت ذا سولجر» لـ«فيكتورياس» بطل الجولة الثانية والثالثة لـ«بطولة آل مكتوم للتحدي» بقيادة الفارس ادري دي فريز، بالإضافة إلى مشاركة «ميليتاري لو» بطل الجولة الأولى لبطولة «آل مكتوم للتحدي» لناصر عسكر بقيادة الفارس انطونيو فريزو وإشراف المدرب مصبح المهيري.

منافسة عالمية

أما الخيول الأمريكية فستكون منافسة قوية في الشوط، يتصدرها «جيسس تيم» لـ«اسطبل غروبو 7 سي ريسينغ» وصيف كأس «بيجاسوس العالمية» بقيادة الفارس جويل روزاريو بإشراف المدرب خوسيه ديانجيلو، و«سليبي آيز تود» لـ«ثامبز أب ريسينج» بقيادة الفارس الكسيس كورينو إشراف المدرب ميغيل سيلفا، و«تايتل ريدي» لشارلز إي فيبكي بقيادة الفارس ريان مور بإشراف المدرب دالاس ستيورات.

ويمثل اليابان في هذا الشوط «شوا ويزرد» لشينوبو ناكانيشي بقيادة الفارس كيتا توساكي وإشراف المدرب ريوجي أوكوبو، بالإضافة إلى مشاركة الجواد الأوروغوياني «أجست فيسكال» لـمزرعة لابوم بقيادة الفارس فاجنر ليل إشراف المدرب انطونيو سنترا، ذا جريت كولكشن لزاور سكريكوف بقيادة الفارس باتريك كوسجراف وإشراف المدرب دووج واتسون.

«كحيلة كلاسيك»

وستكون البداية مع الشوط الأول «دبي كحيلة كلاسيك» للخيول العربية الأصيلة لمسافة 2000 متر «الفئة الأولى» على المضمار الرملي برعاية «مبادلة» والبالغة قيمة جوائزه 750 ألف دولار، بمشاركة 13 خيلاً أبرزهم بطل «مباشر الخالدية» للأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود بطل «كأس العبية للخيول العربية»، ووصيفها «متوكل الخالدية» لأبناء الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود وهما بإشراف المدرب مطلق بن مشرف.

كما يشهد الشوط مشاركة كل من الزاهر لـشادويل، وبراق لـياس للسباقات، دريان وحيان لـياس لإدارة سباقات الخيل، وأر بي موني تو بيرن للشيخة اليازية بنت سلطان آل نهيان، وآر بي فرنش دود لـبايرلي للسباقات، وإيه إف الوجل لخالد خليفة النابودة، والربع الخالي لاسطبلات العجبان، وفتاح دي لوب لخالد زمان، وهجرس لعماد الدين الحتوشي، ومشهور الخالدية لـعذبة للسباقات.

«جودلفين للميل»

يشارك في الشوط الثاني «جودلفين للميل» لمسافة 1600 متر «الفئة الثانية» على المضمار الرملي برعاية «مدينة محمد بن راشد آل مكتوم - الحي الأول» والبالغة قيمة جوائزه 750 ألف دولار، 15 خيلاً أبرزهم دبي ميراج لجودلفين، وبلون باي ويند لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وشيفدوم للشيخ حشر محمد آل مكتوم وفايز التركماني، وأربان آيكون للأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، وامباسودوريال لجين شابل هايم، وأفانت غارد لـمزرعة جلفنستين، وديو دو فين لـثري اتش ريسينج، وجولدن جول لديل برينان، وميدنايت ساندز لـشراكة ذا كول سيلك، وبارسيموني لـريدام للسباقات، وروديني لـتتش جولد للسباقات، ورومان روسو لزور بيفوف، سيكريت امبشن لناصر عسكر، سنابر سنكلير لاسطبل بلوم ريسينج، وتوز لاسطبل داكي.

«دبي الذهبي»

يشهد الشوط الثالث «كأس دبي الذهبي» لمسافة 3200 متر «الفئة الثانية» على المضمار العشبي برعاية «الطاير للسيارات» والبالغة قيمة جوائزه 750 ألف دولار، مشاركة 11 خيلاً أبرزهم جلوبال هيت ورويال مارين وسيكريت أدفايسور وفولكانك سكاي لجودلفين، وفور ذي توب لر ر ر للسباقات، وآوي هي جوس لخليفة سعيد سليمان، وميكونج لخالد بن مشرف، ريد فيردون لـذا هون رونالد جيه آر كولي، وسبانيش ميشن لـتيم فالور ذ. م. م - جاري باربر، وويل دارب لـستال دوسلدورف فايترز، وسابجيكتفيست لدكتور. جيه ووكر.

«القوز للسرعة»

يشارك في الشوط الرابع «القوز للسرعة» لمسافة 1200 متر «الفئة الأولى» على المضمار العشبي برعاية «عزيزي للتطوير العقاري» والبالغة قيمة جوائزه مليون دولار، 13 خيلاً، منهم 4 خيول لفرق جودلفين أبرزهم «سبيس بلوز» لجودلفين والذي حقق الشهر الماضي لقب «كأس 1351 تيرف سبرنت» في المملكة العربية السعودية، و«فاينال سونج» بطلة «بطولة ند الشبا تيرف للسرعة»، مان أوف بروميس ورويال كروسيد.

ويشهد الشوط أيضاً مشاركة خادم ومتفاوت لـشادويل، «إكيلاتيرال» لفترياني هاي، وإكسترافاغانت كيد لـدي اي ار ار اس، وموس غيل لملاكه جي فان كتسيم، جيه بيثيل، واس بيثيل، وسبيك إن كوولورز لسي سي ريجالادو - جونزاليز، وترو فالور لمالكه ار لاري جونسون، واكلام اكسبريس لـ«ام بي اس ريسينج» و«ام بي سبينس»، وكوان لهيليغبرودت هيليغبر.

«ديربي الإمارات»

يشهد الشوط الخامس «ديربي الإمارات» لمسافة 1900 متر «الفئة الثانية» على المضمار الرملي برعاية «بنك الإمارات دبي الوطني» والبالغة قيمة جوائزه 750 ألف دولار، مشاركة 14 خيلاً أبرزهم ريبيلز رومانس وسوفت ويسبر لجودلفين، و«بانادول» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بطل «بطولة البستكية»، و«مهيب» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بطل الـ«2000 جنيز الإماراتي»، ونيو تريشر للأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز.

كما سيشهد الشوط مشاركة، المهر الياباني «بينك كاميهاميها» لهيساكو كيمورا الذي توج بلقب «ديربي السعودية»، والباتريوتا لـمزرعة لابوم، وأمبيفالينت لـريدام للسباقات، وفاير جروب لمالكه البشير سالم الحراري، وفرانش غو دي أنا ليوجي إنايدا، ولوغامو لاسطبلات لوغامو ريسينج، وسبيتس بيركوميت لشارلز إي فيبكي، وتاكيرو بيغاسوس لياهيكو موري، ومناسك لاسطبلات الرشيد.

«جولدن شاهين»

ويشارك في الشوط السادس «دبي جولدن شاهين» لمسافة 1200 متر «الفئة الأولى» على المضمار الرملي برعاية «جلف نيوز» والبالغة قيمة جوائزه 1.5 مليون، 13 خيلاً أبرزهم «كانفاسد» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بطل «بطولة مهب الشمال» ووصيفه «جود إيفورت» لعبدالله المنصوري، وثلاثي «كأس الرياض للسرعة» وهم البطل «كوبانو كيكينج» لساشياكي كوباياشي، الوصيف «ماتيرا سكاي» لتسيوشي أونو، وصاحب المركز السادس «جاستن» ليوشيو أودا.

كما يشهد الشوط مشاركة كل من بريمير ستار وسويتزرلاند لـر ر ر للسباقات، والطارق لمالكه عبدالمحسن العبدالكريم، وجيلن جورني لديفيد ايه بيرنسين، وريد لا زيل لـشركة طوكيو لسباقات الخيل، ووايلدمان جاك لـدبليو سي ريسينج - غلين سورغنستاين، وياوبون لمالكيه ال وليام هيليغبرودت وكورين هيليغبرودت، وزيندين لـ ال ال بي بيرفورمانس هورس.

«دبي تيرف»

يشهد الشوط السابع «دبي تيرف» لمسافة 1800 متر «الفئة الأولى» على المضمار العشبي برعاية «موانئ دبي العالمية» والبالغة قيمة جوائزه 4 ملايين دولار، مشاركة 12 خيلاً أبرزهم السهيل ولاند أوف ليجندس لجودلفين، واقتران وزينهم لـشادويل.

و«لورد نورث» لسمو الشيخ زايد بن محمد للسباقات بطل «برينس أوف ويلز ستيكس» لـ«الفئة الأولى»، وكورت هاوس لـرباح للسباقات، وإيبك هيرو لعبدالله مناحي، وفيليكس لـ كيه سوهي وشركائه، وفيرست كونتاكت لاسطبلات الرشيد، وجلين فورس لـفيكتورياس، ونجم بطولة جبل حتا «لورد جليترز» لمالكيه جيف وساندرا تيرنبول، وفين دي جارد لـشركة شاداي لسباق الخيول.

«شيماء كلاسيك»

يشارك في الشوط الثامن «لونجين دبي شيماء كلاسيك» لمسافة 2410 أمتار «الفئة الأولى» على المضمار العشبي برعاية «لونجين» والبالغة قيمة جوائزه 5 ملايين دولار، 10 خيول، يتقدمهم «مشرف» للأمير عبدالرحمن بن عبدالله الفيصل بطل «كأس السعودية»، فيما سيدفع فريق جودلفين بـ3 خيول في هذا الشوط أبرزهم «والتون ستريت» بطل «بطولة دبي مدينة الذهب»، ودبي فيوتشر، وستار سفاري.

كما يشارك في الشوط سيمسير لـفيكتورياس بطل كأس البحرين الدولي للخيول، وشانيل ميكر لاسطبل واشتيل - غاري باربر - آر ايه هيل ريسينج ودين ريفز، وبيركشاير روكو لـبيركشاير بارتس اند بانيلز، وموغل بطل «مزهرية هونغ كونغ» لملاكه مايكل تابور، وديريك سميث وجون ماجنير، وكرونو جينيسيس لـشركة صنداي للسباقات ولافز أونلي يو لـشركة ونادي دي إم إم دريم.

تكريم

يترقب عشاق الفروسية وسباقات الخيول حول العالم، اليوم، النسخة الرابعة لـ«جوائز صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للتميز في سباقات الخيل»، الذي سيقام خلال أمسية كأس دبي العالمي. وسيشهد الحدث تكريم أفضل مالك، وأفضل مدرب وأفضل فارس، وأفضل حصان، إضافة إلى جائزة اختيار الجمهور، والجائزة العليا للعطاء الدؤوب.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قد أطلق عام 2016، جائزة سموه للتميز في سباقات الخيل، تقديراً من سموه لكل من أسهم في تطوير الفروسية وصناعة الخيول حول العالم، وخلقت أرضية ومنافسة جديدة، تدعم سباقات الخيل عالمياً.

محمد العظب: جاهزون لاستقبال الحدث العالمي الكبير



أوضح اللواء خبير محمد عيسى العظب، عضو مجلس الإدارة والمدير العام لنادي دبي لسباق الخيل، أن التحضيرات لانطلاق كأس دبي العالمي بدأت منذ فترة طويلة بما يضمن نجاح الحدث وإخراجه في أبهى صورة، مع الأخذ بعين الاعتبار الإجراءات الاحترازية.

ووجه العظب الشكر للجنة العليا للأزمات والكوارث في دبي واللجنة الأمنية في القيادة العامة لشرطة دبي وجميع الشركاء على دعمهم للفعالية العالمية، حيث تم تشكيل فرق عمل كان همها الأساسي ضمان سلامة جميع المشاركين في السباق من ملاك وفرسان وضيوف.

ولفت إلى أن أمسية كأس دبي العالمي تعتبر من الفعاليات التي تحرص على أن تكون التصنيفات المشاركة من الدرجة الأولى للخيول، والتي يتم اختيارها عن طريق لجنة مختصة من خلال مشاركة هذه الخيول في مختلف المضامير ومختلف بطولات العالم، وبالتالي توجيه الدعوة لأفضلها للمشاركة في هذه الأمسية على أرضية دبي.

وأشار المدير العام لنادي دبي لسباق الخيل إلى أن أمسية كأس دبي العالمي تعتبر من أغنى السباقات حول العالم من حيث الجوائز، حيث تبلغ مجموع جوائزها 26.5 مليون دولار منها 12 مليون دولار للشوط الرئيسي الذي يقام برعاية طيران الإمارات.

لافتاً إلى أن الأشواط التسعة المكونة لأمسية «كأس دبي العالمي» تعد الأغلى والأشهر عالمياً، وتستقطب في كل عام نخبة من أقوى الخيول في العالم، وتشهد النسخة الحالية مشاركة 115 جواداً تمثل 11 دولة من قارات العالم الست.

وعن الرسالة التي توجهها الإمارات من خلال الحرص على تنظيم هذه الفعالية.. قال العظب: «إن الإمارات تهدف من خلال تنظيم هذه الفعالية إلى إرسال رسالة محبة وسلام وتسامح للعالم، فضلاً عن تأكيد مدى قدرتها على تنظيم مثل هذا النوع من الفعاليات خاصة في ظل الظروف التي يعيشها العالم وسط إجراءات احترازية لضمان الحد من انتشار فيروس «كوفيد 19».

وثمّن دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، لسباقات الخيول بصفة عامة و«كأس دبي العالمي» خاصة.

ولفت إلى الزخم الكبير الذي تحظى به هذه الفعالية العالمية، حيث وصل عدد الحضور قبل جائحة «كورونا» إلى 100 ألف شخص وبين 15 إلى 25 مليون مشاهد حول العالم عبر القنوات المختلفة، ما يدل على النجاح الكبير الذي حققه كأس دبي العالمي.

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