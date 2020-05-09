تأجيل بطولات أوروبا للفروسية بسبب كورونا

المصدر: د ب أ

أعلن الاتحاد الدولي للفروسية، الجمعة، عن إلغاء بطولات أوروبا 2021 للفروسية لمنافسات قفز الحواجز والترويض والقدرة والتحمل.

وجاء قرار التأجيل بسبب ترحيل دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020" إلى العام المقبل، إثر أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.

وكان مقررا إقامة البطولة الأوروبية للفروسية لمنافسات قفز الحواجز والترويض، بالعاصمة المجرية بودابست من 23 أغسطس إلى الخامس من سبتمبر 2021.

فيما كانت البطولة الأوروبية للفروسية لمنافسات القدرة والتحمل، مقررة في فرنسا من 11 إلى 15 أغسطس من نفس العام.

ونتيجة لتفشي وباء كورونا، تأجلت أولمبياد طوكيو لمدة 12 شهرا لتقام من 23 يوليو إلى الثامن من أغسطس 2021، وهو ما أدى لتأجيل بطولات أوروبا للفروسية، نظرا لتعارضها مع الموعد الجديد للأولمبياد.

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