حمدان بن محمد وهزاع بن زايد يشهـدان كأس رئيس الدولة للقدرة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى-أبوظبي - البيان الرياضي

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، النسخة الـ21 من كأس رئيس الدولة للقدرة لمسافة 160 كم والتي تعد أغلى سباق للقدرة على مستوى العالم وأقيمت بقرية الإمارات العالمية بالوثبة أمس.

وشهد السباق اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، ومحمد بن ثعلوب رئيس اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو، وعدد من المسؤولين ومحبي سباقات القدرة .

وكانت اسطبلات الوثبة العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، قد توجت باللقب عن طريق الفارسة ليلى عبدالعزيز الرضا التي تعد أول فارسة تنال اللقب الغالي، وفازت زميلتها في ذات الاسطبل ماسة عدنان بالمركز الثاني.

تفاصيل السباق

وتمكنت الفارسة ليلى عبدالعزيز الرضا على صهوة «مالامبو» لاسطبلات الوثبة من التتويج بالمركز الأول في زمن قدره 6:03:21 ساعات، ورافقتها زميلتها من ذات الاسطبل ماسة عدنان على صهوة «بريسك» لتحتل المركز الثاني بفارق ثانية واحدة، وجاء في المركز الثالث عبدالله غانم المري على صهوة «فولكين» من اسطبلات «F3» قاطعاً المسافة في زمن قدره 6:06:24 ساعات.

وقام اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق،بتتويج الفائزين ، بحضورأحمد السويدي المدير التنفيذي للاتحاد، ومسلم العامري مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة، ومحمد الحضرمي مشرف الفعاليات بالقرية، وسهيل العريفي مدير إدارة الفعاليات الرياضية بمجلس أبوظبي الرياضي، ومحمد عبدالله ممثل المسعود للسيارات.

مراحل السباق

وكانت ضربة البداية قد شهدت في المرحلة الأولى من السباق لمسافة 40 كم، صدارة فاطمة المري من اسطبلات «F3» على صهوة «ام مور اورابيلي» بعد أن قطعت المسافة في زمن قدره 1:27:45 ساعة، وجاء في المركز الثاني يلوه المطوع على صهوة «ثور الأيازي» من اسطبل دباوي في زمن قدره 1:27:57 ساعة.

وخلال المرحلة الثانية لمسافة 28 كم حافظت فاطمة المري على صدارتها في زمن 2:30:14 ساعة، وتقدمت الهندية جيتندرا كاران نحو المركز الثاني على صهوة «اونور أم ال» من اسطبلات الجزيرة 2 بعد أن قطعت المسافة في 2:30:15 ساعة.

وشهدت المرحلة الثالثة لمسافة 28 كم تقدم سعيد سالم الختال نحو الصدارة على صهوة «جي زت لايالا» من اسطبلات العاصفة في زمن قدره 3:35:49 ساعات، وتراجعت فاطمة المري إلى المركز الثاني بزمن قدره 3:37:40 ساعات.

وفي المرحلة الرابعة لمسافة 24 كم تمكن الفارس سعيد الختال من المحافظة على الصدارة للجولة الثانية على التوالي بزمن قدره 4:35:49 ساعات، وجاءت في الترتيب الثاني بفارق ثانية واحدة ليلى عبدالعزيز الرضا.

وفي المرحلة الخامسة تقدمت ماسة عدنان نحو الصدارة بزمن قدره 5:24: 19 دقيقة، وجاءت ثانياً ليلى عبدالعزيز الرضا في زمن قدره 5:24:20 ساعات.

أحمد الريسي : سعداء بالنجاح الكبير

توجه اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق بأسمى آيات الشكر إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» على دعم سموه اللامحدود لمجتمع الفروسية ولرياضات الفروسية بشكل عام وللقدرة والتحمل بشكل خاص داخل الدولة وخارجها بمثل هذا الحدث الرياضي السنوي الفريد كما أعرب الريسي عن بالغ سعادته بنجاح هذا الاحتفال الرياضي والتجمع الهائل لنخبة فرسان القدرة والتحمل من داخل الدولة وخارجها وأشاد الريسي بحسن تنظيم اللجنة المنظمة للبطولة التي أصبحت وجهة رياضية سنوية وسلاسة السباق ومتعته وهنأ الريسي سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة على فوز اسطبلات الوثبة العائدة إلى سموه بالمركزين الأول والثاني في السباق كما هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي على فوز اسطبلات «F3» بالمركز الثالث في السباق.

ستيفن: الخيول جزء من حياة عائلتي

قدم الممثل الأمريكي الشهير ستيفن سيجال الذي تابع السباق أمس من داخل قرية الوثبة جزيل شكره وتقديره لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة على دعوته له لحضور سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وقال إنه يشكر سموه على هذه الدعوة التي أتاحت له التواجد في حدث مهم ومتابعة التحدي عن قرب، مبيناً أن حب الخيول جزء من حياة عائلته، لذلك يحرص على التواجد بجانب الخيل ومتابعة السباقات المختلفة.

وأضاف: أحرص على التواجد في دولة الإمارات التي أحبها جداً وأحب أبوظبي التي أتواجد بها كثيراً وأشعر فيها براحة نفسية.

وأشار معلم فنون دفاع «الأيكيدو»، إحدى الألعاب القتالية، إلى تقديره الكبير لأبوظبي على خلفية استضافتها المستمرة للأحداث ومختلف الألعاب الرياضية، وقال: أبوظبي تحتضن باستمرار العديد من المنافسات ومنها بطولات الجوجيتسو، وهذا أمر رائع ومذهل بكل تأكيد، من الجيد أن يشاهد الجميع الألعاب الرياضية عن قرب للاستفادة منها.

وأشاد ستيفن سيجال بسباق الأمس ذاكراً أنه شهد تحدياً ومنافسات قوية، وأنه عكس تطور رياضة الفروسية في دولة الإمارات.

الحضرمي: قرية الوثبة ازدادت تألقاً

قال محمد الحضرمي مدير الفعاليات بقرية الإمارات العالمية للقدرة إن قرية الوثبة ازدادت تألقاً باستضافة سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة الذي يعد الحدث الأبرز في سباقات القدرة، وزاد من تألقها حضور ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي للسباق الشيء الذي مثّل دافعاً لكل الفرسان والفارسات لتقديم أفضل المستويات في السباق الذي تميز بالقوة والالتزام باللوائح والمنافسة الشرسة للتتويج بلقب يسعى إليه كل الفرسان .

وأكد الحضرمي أنهم في قرية الوثبة يعتبرون سباق كأس رئيس الدولة بمثابة عيد لكل عشاق الخيول .

ليلى الرضا: عاجزة عن التعبير

أكدت بطلة السباق ليلى الرضا أنها سعيدة جداً بنيلها لقب الكأس الغالية لدرجة أنها عاجزة عن التعبير، مؤكدة أنها تشعر بالفخر لأن البطولة تحمل اسماً يجعل كل من يفوز به فخوراً، مشيرة إلى أن قيمة البطولة في اسمها الكبير، وأضافت: أيضاً سعيدة لأنني أول فارسة تحرز اللقب وهذا إنجاز للتاريخ.

شكر

وشكرت ليلى الرضا كل من دعمها ووقف بجانبها خلال السباق، ذاكرة أن فوزها نتاج جهود جماعية من إسطبلات الوثبة، متمنية أن تواصل نجاحها في بلوغ منصات التتويج خلال السباقات المقبلة.

ومن جانبها كشفت ماسة عدنان صاحبة المركز الثاني في السباق أنها لم تكن متفائلة قبل بداية السباق لأنها شاهدت في الحلم إخفاقها، ولكن حلمها لم يصبح حقيقة وحدثاً عكسه تماماً بعد أن نجحت في نيل الترتيب الثاني عن جدارة، معبرة عن سعادتها بالنجاح الذي حققته والذي قابلته بدموع الفرح.

وشكرت الفارسة ماسة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي على الدعم والتشجيع خلال السباق مع تقديم التهنئة بعد الوصول لخط النهاية، وشكرت سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة على الثقة وقدمت له التهنئة بفوز إسطبلات الوثبة، وقالت ماسة إن فوزها نتاج تعاون كل الطاقم المسؤول عن الخيل، وقالت إن «بريسك» له مكانة خاصة في قلبها لكنها لم تتوقع أبداً حصولها على المركز الثاني.

إبراهيم علي.. أصغر فارس في البطولة

تمكن الفارس إبراهيم علي من إسطبلات محمد سعيد النيادي والبالغ من العمر 14 عاماً من كسب الرهان والتحدي عندما انتزع المركز الخامس في الترتيب العام للسباق رغم صغر سنه، الشيء الذي كان لافتاً في السباق.

وأكد إبراهيم الذي يدرس في صف تاسع بالمرحلة الإعدادية في الشامخة أنه شارك برغبة الفوز وسعيد بالنجاح الذي حققه، وإكمال سباق طويل يصل إلى 160 كم، معتبراً أن ذلك توفيق من الله سبحانه وتعالى.

فيما أكد مالك الإسطبل محمد النيادي أن إبراهيم شارك في السباق لأجل التواجد فقط عند بداية الأمر، ولكن مع مرور المراحل كان يصر على المواصلة، وعدم إخراج الخيل من السباق، وقال: في النهاية نجح في مواصلة مشواره بكل قوة وفعل ما قاله، وهذا يؤكد جدارته وأنه ينتظر مستقبلاً باهراً في سباقات القدرة.

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