ولي عهد دبي: «بو زايد يستاهل» التتويج

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

حرص سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي على تقديم التهنئة للفارستين وطاقم إسطبلات الوثبة على الإنجاز بنيل لقب الكأس الغالية عقب الوصول لخط النهاية، وبارك لأخيه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة التتويج بالكأس الغالية، ذاكراً أن سموه عودنا على المنافسة الطيبة والشريفة، مقدماً له التهنئة وقال «بو زايد يستاهل»، وأشار سموه إلى أن خيوله ستعود للتعويض في الموسم المقبل، وأضاف سموه: الوثبة الإسطبل الثاني لي، نحن نتنافس مع بعضنا البعض لكننا أخوان، أنا أحب الفوز لأخي سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وهو يحب لي الفوز، هذه الروح الرياضية والمحبة هي التي تطور الرياضة.

وتحدث سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم عن النقلة الكبيرة في رياضة الفروسية والتي أحدثها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تعليقاً من سموه على المكانة المتقدمة التي وصلت إليها رياضة الآباء والأجداد في الإمارات عالمياً، وقال: عندما بدأنا ركوب الخيل كنا نؤجر خيولاً من الخارج ثم نقوم بردها لأصحابها والآن تطورنا وصرنا في وضعنا الحالي بسبب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وأكد سموه أن مستقبل رياضة الفروسية في الإمارات للأفضل دائماً بدعم الشيوخ وأبناء القبائل الذين يمتلكون خيلاً طيبة لنمضي من المركز الأول إلى المركز الأول دائماً.

وثمن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، الدور الذي يقوم به الإعلام في تطوير رياضة الفروسية، مشيراً إلى أن السباقات سابقاً كان يتابعها من يحضرها فقط من داخل موقعها، والآن أصبح الجميع يعرف السباقات والرؤية أصبحت واضحة للمتلقي لأنه يشاهد السباق.