محمد بن راشد يشهد تألق خيول الإمارات

المصدر: متابعة: بهاء الدين عطا وخالد المهيري

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يوم أمس، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وزير المالية، سباق 2000 الجينيز الإنجليزي بمضمار نيو ماركت العريق بإنجلترا.

وشهد السباق، الشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم رئيس اتحاد بادل تنس، والشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم ، والشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، والشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، والشيخ حمد بن دلموك آل مكتوم، كما شهد السباق، خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، وعبد الله المنصوري مدير مكتب دبي في لندن ، وعدد من الملاك، وجمهور غفير من عشاق السباقات الإنجليزية.

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