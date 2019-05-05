محمد بن راشد يشهد سباق 2000 جينيز الإنجليزي

المصدر: متابعة: بهاء الدين عطا وخالد المهيري

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يوم أمس، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وزير المالية، سباق 2000 الجينيز الإنجليزي بمضمار نيو ماركت العريق بإنجلترا.

وشهد السباق، الشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم رئيس اتحاد بادل تنس، والشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم ، والشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، والشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، والشيخ حمد بن دلموك آل مكتوم، كما شهد السباق، خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، وعبد الله المنصوري مدير مكتب دبي في لندن ، وعدد من الملاك، وجمهور غفير من عشاق السباقات الإنجليزية.

أعرق السباقات

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن تقديره للمستوى الرفيع الذي يتمتع به سباق الجينيز الإنجليزي أحد أعرق السباقات الكلاسيكية العالمية للخيول، وبما يحظى به من تنظيم محكم وعمل دؤوب لتوفير كافة مقومات الراحة للفرسان والخيول المشاركة وكذلك لحضور الحدث الرياضي الكبير والذين قدموا من شتى أنحاء العالم.

«ماغنا» توج بطلاً

توج «ماغنا غريسيا» لمايكل تايور وديريك سميث، بطلاً لسباق 2000 جينيز الإنجليزي لمسافة الميل، بقيادة دوناشا أوبرين وإشراف ايدين أوبرين، الذي نال اللقب للمرة العاشرة، مسجلاً زمناً قدره 1.36.84 دقيقة، بفارق طولين ونصف الطول عن «كينغ أوف شينج» لمالكه علي عبد الله سعيد بالحب، بقيادة سين ليفي وإشراف ريتشارد هانون، فيما جاء «سكاردو» لمالكه الشيخ عبد الله آل خليفة، في المركز الثالث، بقيادة جيمس دويل وإشراف وليام هاجس، وتلاه في المركز الرابع «مضمون» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.

«كوميونيك» نجم «جوكي كلوب»

توج «كوميونيك» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، بطلاً للشوط الثالث «جوكي كلوب ستيكس»، لمسافة الميل ونصف الميل للفئة الثانية، وذلك بقيادة الفارس سيلفستر دي سوزا وإشراف المدرب مارك جونستون، مسجلاً زمناً قدره 2.33.49 دقيقة، بفارق طول وربع الطول، عن «ديفوي» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، بقيادة ديفيد ايجان وإشراف روجر فاريان، فيما جاء في المركز الثالث «ميلد نبيرجر» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، في المركز الثالث، بقيادة وليام بيوك وإشراف مارك جونستون.

و في ختام الشوط، تسلم الشيخ حمد بن دلموك آل مكتوم جائزة الفوز نيابة عن المالك .

«ميسر» بطل «هافانا غولد»

انتزع «ميسر» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، لقب الشوط الخامس «هافانا غولد» لمسافة 1200 متر، بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف ريتشارد هانون، مسجلاً زمناً قدره 1.12.19 دقيقة، بفارق طولين ونصف الطول، عن «مواكب» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة ديفيد ايجان وإشراف روجر فاريان، فيما جاء «جيمس وات» في المركز الثالث، بقيادة هايلي تيرنر وإشراف مايكل بيل.

تألق «يو إيه إي جويل»

تألق المهر «يو إيه إي جويل» لمالكه الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، وذلك بانتزاعه لقب الشوط السادس لمسافة الميل وربع الميل «ليستد»، وذلك بقيادة الفارس ديفيد ايجان وإشراف روجر فاريان، مسجلاً زمناً قدره 2.6.02 دقيقة، بفارق ثلاثة أرباع الطول، عن «ووك إن ذا ساند» لسعيد سهيل، بقيادة ريان مور وإشراف ريتشارد هانون.

وفي ختام الشوط، تسلم الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم جائزة الفوز.

«الكامل» وصيفاً

حل «الكامل» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وصيفاً في الشوط السابع الأخير «ويلفير هانديكاب»، لمسافة الميل، بقيادة الفارس كريس هايس وإشراف وليام هاجس، فيما توج «بوغو» بطلاً للشوط، بقيادة أويسن مورفي وإشراف شارلي هيلز.