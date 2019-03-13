محمد بن راشد يشهد سباق الاسطبلات الخاصة

المصدر: دبي - علي الظاهري

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، سباق الإسطبلات الخاصة والاشتراك الفردي لمسافة 119 كم، ضمن فعاليات اليوم الثاني لمهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة، الذي أقيم يوم أمس في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم. وحققت السباقات مشاركة قياسية بلغت 354 فارساً وفارسة من مختلف الإسطبلات من داخل الدولة وخارجها.

وتشهد مدينة دبي الدولية للقدرة في السابعة من صباح اليوم، انطلاقة سباق كأس «اليمامة» لمسافة 119 كم المخصص للأفراس.



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