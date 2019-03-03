محمد بن راشد يشهد كأس ملك البحرين للقدرة

المصدر: المنامة - علي الظاهري

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سباق كأس ملك البحرين للقدرة لمسافة 160 كلم الذي أقيم أمس في قرية البحرين الدولية للقدرة، بحضور الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة.

كما شهد السباق الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، سفير الدولة لدى البحرين، والشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل ملك البحرين للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة، والشيخ فيصل بن سعود القاسمي، وخليفة سعيد سليمان، المدير العام لدائرة التشريفات والضيافة في دبي، وسعيد الطاير، الرئيس التنفيذي لمجموعة «ميدان» نائب رئيس نادي دبي للفروسية.

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