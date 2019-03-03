محمد بن راشد يشهد كـأس ملك البحرين للقدرة

المصدر: المنامة - علي الظاهري

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سباق كأس ملك البحرين للقدرة لمسافة 160 كلم الذي أقيم أمس في قرية البحرين الدولية للقدرة، بحضور الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة.

كما شهد السباق الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، سفير الدولة لدى البحرين، والشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل ملك البحرين للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة، والشيخ فيصل بن سعود القاسمي، وخليفة سعيد سليمان، المدير العام لدائرة التشريفات والضيافة في دبي، وسعيد الطاير، الرئيس التنفيذي لمجموعة «ميدان» نائب رئيس نادي دبي للفروسية.

تتويج

وتُوّجت الفارسة الأورغوانية سيسيليا غارسيا باللقب، ممتطيةً صهوة الجواد «سيفن» لإسطبلات فيكتوريس، مسجلةً زمناً قدره 6.24.41 ساعات، واحتل المركز الثاني الفارس سالم حمد ملهوف الكتبي على صهوة الجواد «لانغاسيم كوارتر بلوم» لإسطبلات إم 7، مسجلاً زمناً قدره 6.24.43 ساعات، وجاء في المركز الثالث الفارس الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة على صهوة «تمام لا ليزوني» لإسطبلات فيكتوريس، مسجلاً زمناً قدره 6.24.44 ساعات.

واحتل المركز الرابع الفارس منصور الفارسي على صهوة الجواد «بير سيشمس لا ماجور» لإسطبلات إم آر إم، مسجلاً زمناً قدره 6.24.51 ساعات، وحل خامساً الفارس فهد الخاطري على صهوة الجواد «واتريلا إم آر بوجانغلز» لإسطبلات فيكتوريس، مسجلاً زمناً قدره 6.24.55 ساعات.

وجاء الفارس الشيخ حمد بن دلموك آل مكتوم في المركز السادس على صهوة «جي ان سينامون» لإسطبلات إم 7، مسجلاً زمناً قدره 6.26.12 ساعات، تلاه في المركز السابع الفارس حمد عبيد الكعبي على صهوة الفرس «فينيسي ديس أورميكس» لإسطبلات إم آر إم، مسجلاً زمناً قدره 6.28.55 ساعات.

تتويج الفائزين

بعد نهاية السباق، قام الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل ملك البحرين للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة، بتتويج الأبطال الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، بحضور الشيخ أحمد بن خليفة آل خليفة، نائب رئيس مجموعة جي إف إتش المالية، والشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة، رئيس لجنة القدرة في اتحاد الفروسية البحريني.

صدارة «الأولى»

وبالعودة إلى تفاصيل السباق، تصدّر الفارس الشيخ حمد بن دلموك آل مكتوم المرحلة لمسافة 40 كلم «المحور الأحمر»، ممتطياً صهوة الجواد «جي إم سينامون» لإسطبلات إم 7، مسجلاً زمناً قدره 1.36.30 ساعة، واحتل المركز الثاني الفارس الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم على صهوة الجواد «مجير» لإسطبلات إم 7، مسجلاً زمناً قدره 1.36.30 ساعات. وجاء في المركز الثالث الفارس البحريني فهد الخاطري على صهوة الجواد «واتريلا إم آر بوجانغليز» لإسطبلات فيكتوريس، مسجلاً زمناً قدره 1.36.37 ساعة، تلاه في المركز الرابع الفارس سالم حمد ملهوف الكتبي على صهوة الجواد «لانغاسيم كوارتر بلوم» لإسطبلات إم 7، مسجلاً زمناً قدره 1.36.48 ساعة، واحتل المركز الخامس الفارس الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة على صهوة الفرس «تمام لا ليزوني» لإسطبلات فيكتوريس، مسجلاً زمناً قدره 1.36.54 ساعات.

زعامة «الثانية»

تزعم الفارس الشيخ حمد بن دلموك آل مكتوم الصدارة المرحلة الثالثة لمسافة 35 كلم «المحور الأزرق»، مسجلاً زمناً قدره 3.06.34 ساعات، وتقدم إلى المركز الثاني الفارس فهد الخاطري، مسجلاً زمناً قدره 3.06.42 ساعات.

وقفز إلى المركز الثالث بدلاً من السادس الفارس راشد ذياب غانم المزروعي على صهوة «طارق الغماسي» لإسطبلات إم 7، مسجلاً زمناً قدره 3.06.42 ساعات، وجاء في المركز الرابع الفارس الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، مسجلاً زمناً قدره 3.06.56 ساعات، تلاه في المركز الخامس الفارس محمد الفارسي على صهوة الجواد «كليم جونز تي» لإسطبلات المغاوير، مسجلاً زمناً قدره 3.07.02 ساعات.

مواصلة الصدارة

واصل الفارس الشيخ حمد بن دلموك آل مكتوم صدارته في المرحلة الثالثة لمسافة 35 كلم «المحور الأخضر»، مسجلاً زمناً قدره 4.31.39 ساعات، وقفز الفارس سيف أحمد المزروعي إلى المركز الثاني بدلاً من السابع، ممتطياً صهوة الجواد «بيليك المنيرة» لإسطبلات إم آر إم، مسجلاً زمناً قدره 4.31.56 ساعات، وحل ثالثاً الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة مسجلاً زمناً قدره 4.32.04 ساعات، وجاء في المركز الرابع الفارس غيث عبد الواحد على صهوة الجواد «تينور دى بونكيليت» لإسطبلات إم 7، مسجلاً زمناً قدره 4.32.08 ساعات، تلاه في المركز الخامس الفارس خالد إبراهيم على صهوة الجواد «بادغاريتز» من فريق الزعيم، مسجلاً زمناً قدره 4.32.09 ساعات.

المرحلة الرابعة

تمسك الفارس الشيخ حمد بن دلموك آل مكتوم بالصدارة في المرحلة الرابعة لمسافة 30 كلم «المحور الأبيض»، مسجلاً زمناً قدره 5.44.49 ساعات، وعاد الفارس فهد الخاطري إلى كوكبة المقدمة محققاً المركز الثاني مسجلاً زمناً قدره 5.44.54 ساعات، وحل ثالثاً الفارس محمد الفارسي مسجلاً زمناً قدره 5.45.24 ساعات، واحتل المركز الرابع الفارس الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة مسجلاً زمناً قدره 5.45.29 ساعات، واحتل المركز الخامس الفارس حمد عبيد الكعبي على صهوة الفرس «فينيسيا ديس أورميكس» لإسطبلات إم آر إم، مسجلاً زمناً قدره 5.45.52 ساعات.

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شهد سباق كأس ملك البحرين للقدرة، نحو 12 حالة انسحاب من الخيول المشاركة، بسبب عدم اجتياز الفحص الطبي بعد كل مرحلة نتيجة ارتفاع معدل ضربات القلب عن الحد الأقصى المسموح به وهو 64 نبضة في الدقيقة أو العرج، أو بناء على رغبة الفارس نفسه في عدم استكمال السباق رأفة بالخيل. ومن أبرز الفرسان المنسحبين، الفارس الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم والذي امتطى صهوة «مجير» لإسطبلات إم 7 إلى جانب مجموعة أخرى من نخبة الفرسان.