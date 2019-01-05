محمد بن راشد يتوّج أبطال كأس سموه للقدرة

المصدر: دبي - بهاء الدين عطا، وعلي الظاهري

توّج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الفارس عبدالله غانم المري بطلاً للسباق الرئيس لكأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، الذي أقيم في مدينة دبي الدولية للقدرة في سيح السلم بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، وعدد من الشيوخ والمسؤولين، وبمشاركة 346 فارساً وفارسة يمثلون 35 دولة.

وكان صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قد تفقد مضمار السباق وشاهد جانباً من مراحل البطولة واطمأن على مستوى أداء الفرسان المشاركين في هذا السباق الذي يعد من أهم البطولات في روزنامة الموسم المحلي.

وضم المهرجان 4 سباقات دولية، هي سباق السيدات، وسباق الإسطبلات الخاصة والاشتراك الفردي، وسباق «جميلتي» للأفراس، والسباق الرئيس. وتوّج بطلاً للنسخة الثانية عشرة من السباق لمسافة 160 كيلومتراً، الفارس عبدالله غانم المري ممتطياً صهوة الجواد «لوكيليا ستاروود كوميت» لإسطبلات إف 3.

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