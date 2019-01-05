محمد بن راشد يشهد ختام مهرجان سموه للقــدرة ويتوج الأبطال

المصدر: سيح السلم - بهاء الدين عطا - علي الظاهري

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شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يوم أمس، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي، سباق كأس سموه في ختام مهرجان القدرة بمدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم.

كما شهد السباق سمو الشيخ منصور بن محمد آل مكتوم، وسمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، و الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، والشيخ فيصل بن سعود القاسمي، والشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للفروسية، وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، وسعيد الطاير الرئيس التنفيذي لمجموعة ميدان نائب رئيس نادي دبي للفروسية رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، والدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الإمارات للفروسية، ومحمد العضب المدير العام لنادي دبي للفروسية، وعدد من الضيوف والمسؤولين، إضافة إلى عشاق سباقات القدرة.

وتوج بطلاً للنسخة الثانية عشرة من السباق لمسافة 160 كيلومتراً، الفارس عبدالله غانم المري ممتطياً صهوة الجواد «لوكيليا ستاروود كوميت» لإسطبلات إف 3، مسجلاً زمناً قدره 6.24.10 ساعات، وتلاه زميله بالإسطبل الفارس سالم سعيد العويسي ممتطياً صهوة الجواد «كاستلبار كادابرا» لإسطبلات إف 3، مسجلاً زمناً قدره 6.24.10 ساعات. واحتل المركز الثالث الفارس سالم حمد الكتبي ممتطياً الجواد «شهاب» لإسطبلات إم 7، مسجلاً زمناً قدره 6.25.10 ساعات. وجاء في المركز الرابع الفارس منصور الفارسي ممتطياً صهوة «بيرمان آيا» لإسطبلات إم.آر.إم، مسجلاً زمناً قدره 6.27.17 ساعات. واحتل المركز الخامس الفارس سيف أحمد المزروعي ممتطياً الجواد «سيام دى بارذاس» لإسطبلات إم.آر.إم، مسجلاً زمناً قدره 6.36.06 ساعات، وتلاه في المركز السادس الفارس غانم سعيد العويسي ممتطياً صهوة «لونغ رن ميكامي» لإسطبلات إف 3، مسجلاً زمناً قدره 6.50.53 ساعات.

فارس العرب يتوج الأبطال

عقب ختام السباق، قام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتتويج أبطال السباق بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي، والشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للفروسية، والدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الإمارات للفروسية، ومحمد عيسى العضب المدير العام لنادي دبي للفروسية، وباتريك عون المدير الإقليمي لشركة لونجين للساعات.وتسلم الفارس البطل عبدالله غانم المري كأس المركز الأول، فيما نال الفارس سالم سعيد العويسي كأس المركز الثاني، وحصل الفارس سالم حمد الكتبي على كأس المركز الثالث.

الغيلاني يتصدر الأولى

تصدر الفارس عبد الرحمن سعيد الغيلاني المرحلة الأولى للسباق لمسافة 40 كيلومتراً «اللون الأصفر»، ممتطياً صهوة الفرس «بنت الريح الطيبة» لإسطبل الوثبة، مسجلاً زمناً قدره 1.30.52 ساعة، وتلاه في المركز الثاني زميله الفارس أحمد حسن الحمادي ممتطياً صهوة الفرس «إيه بي دي لا مورتي» لإسطبل الوثبة، مسجلاً زمناً قدره 1.30.53 ساعة.

واحتل الفارس عيسى سعيد سالم العويسي المركز الثالث ممتطياً صهوة الفرس «توسكا دا لوزى» لإسطبل الشندغة للقدرة، مسجلاً زمناً قدره 1.37.10 ساعة، فيما جاءت الفارسة ليلى محمد المرزوقي في المركز الرابع ممتطية صهوة الفرس «تيمبيس» لإسطبل الكمدة للقدرة، مسجلة زمناً قدره 1.37.13 ساعة. وجاء الفارس محمد أحمد المري في المركز الخامس ممتطياً صهوة الفرس «مينتا» لإسطبل إف 3، مسجلاً زمناً قدره 1.37.21 ساعة.

الحمادي يتصدر الثانية

تصدر الفارس أحمد حسن الحمادي المرحلة الثانية لمسافة 35 كم «اللون الأحمر»، ممتطياً صهوة إيه بي دي لا مورتي «لإسطبل الوثبة، مسجلاً زمناً قدره 2.57.01 ساعات، واحتل زميله الفارس عبد الرحمن الغيلاني المركز الثاني على صهوة «بنت الريح الطيبة» لإسطبل الوثبة، مسجلاً زمناً قدره 2.57.59 ساعة، وجاء في المركز الثالث سالم حمد الكتبي على صهوة الجواد «شهاب» لإسطبلات إم 7 للقدرة، مسجلاً زمناً قدره 2.58.34 ساعة.

الكتبي يتزعم الثالثة

تزعم الفارس سالم حمد الكتبي المرحلة الثالثة لمسافة 35 كم «اللون الأخضر»، ممتطياً صهوة الجواد «شهاب» لإسطبلات إم 7 للقدرة، مسجلاً زمناً قدره 4.24.12 ساعات، وقفز الفارس الشيخ راشد بن دلموك إلى المركز الثاني بدلاً من الثالث عشر، ممتطياً صهوة الجواد «ضاحي» لإسطبلات إم 7 للقدرة، مسجلاً زمناً قدره 4.24.18 ساعات، وجاء في المركز الثالث الفارس سيف أحمد المزروعي على صهوة «سياد دى بارذاس» لإسطبلات إم.آر.إم، مسجلاً زمناً قدره 4.24.32 ساعات.

العويسي يتصدر الرابعة

واصل الفارس سالم سعيد العويسي تقدمه بعد أن هيمن على صدارة المرحلة الرابعة لمسافة 32 كم «الل ون الأزرق»، ممتطياً صهوة الجواد كاستليبار كادابرا لإسطبلات إف 3، مسجلاً زمناً قدره 5.47.47 ساعات، وجاء في المركز الثاني الفارس سالم حمد الكتبي على صهوة «شهاب» لإسطبلات إم 7 للقدرة، مسجلاً زمناً قدره 5.47.56 ساعات، تلاه في المركز الثالث الفارس عبدالله غانم المري على صهوة «لوكيليا ستاروود» لإسطبلات إف 3، مسجلاً زمناً قدره 5.47.57 ساعات. وحل في المركز الرابع الفارس سيف أحمد المزروعي على صهوة «سيام دى بارذاس» لإسطبلات إم.آر.إم، مسجلاً زمناً قدره 5.48.02 ساعات.

حدث رائع

أشاد نك بروكس مدير سباقات أوستن بارك للقدرة بإنجلترا، بالمستوى المبهر لمهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، وقال بروكس لـ«البيان الرياضي»، إن الكرنفال جاء ناجحاً ورائعاً ، متوجهاً بالتهنئة إلى إسطبلات إف 3 التي نجحت في التتويج باللقب. وكشف بروكس أن أوستن بارك ستكون جاهزة لاستضافة العديد من السباقات في الموسم الأوروبي خلال الصيف.