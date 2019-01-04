محمد بن راشد يتفقد الاستعدادات النهائية لكأس القدرة في سيح السلم

المصدر: دبي - علي الظاهري

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس، في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، آخر الاستعدادات الخاصة بالسباق الأغلى والأهم في أجندة موسم سباقات القدرة، كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة لمسافة 160 كم.

والذي تنطلق نسخته الثانية عشرة اليوم، بمشاركة ما يزيد على 340 فارساً وفارسة، من أكثر من 35 دولة حول العالم.

كما شهد سموه سباق الخيول الصغيرة «البوني» للأشبال والناشئين فرسان المستقبل، وذلك ضمن فعاليات مهرجان سموه للقدرة.

وحرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على الاطمئنان عن التجهيزات الأخيرة، واستعدادات الفرسان قبل انطلاقة السباق اليوم، المصنف «3 نجوم»، وتبلغ مسافته 160 كيلومتراً.

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