محمد بن راشد: حب الخيل والمنافسة يسريان في دمي

المصدر: دبي - بهاء الدين عطا، وعلي الظاهري

أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن حبه للخيل والمنافسة في السباقات، وأكد سموه أن حب الخيل يجري في دمه.

وأضاف: «أحب الخيل وركوبها منذ صغري، وقد أوصلناها للعالمية، وأعدنا الخيل إلى موطنها الأصلي بالجزيرة العربية سواء كانت الخيول المهجنة «ثيروبريد» أو خيول القدرة والتحمّل». جاء ذلك في حديث لسموه لقناتي «ياس» و«دبي ريسنغ» خلال حضور سموه سباق الإسطبلات الخاصة والاشتراك الفردي لمسافة 119 كلم في اليوم الثاني من انطلاقة مهرجان سموه للقدرة في سيح السلم.

وتحدث سموه عن المهرجان معلناً أنه استُحدث من أجل تشجيع الناس، وأنه سعيد لحضور المواطنين بقوة للمهرجان ويشجعهم من أجل حب الخيل، وقال سموه: «حب الخيل في دمائنا ليس فيه غالب أو مغلوب، وهدفنا إسعاد الجميع من مُلاك ومدربين وفرسان وحضوره يعتبر فرحة للجميع».

وأضاف سموه أن الكأس المقبلة تعتبر الفرحة الكبرى بالمهرجان بما يتميز به من حضور كبير من الضيوف الأجانب، متمنياً إسعادهم بدعم شراء المواطنين للخيول من الضيوف.

وأجاب سموه عن سؤال حول رضاه عن التنظيم والمنافسة قائلاً إنه راضٍ عن التنظيم والمنافسة، وتم توجيه اللجنة بضرورة جودة التنظيم. وعن تكريم المشاركين في السباق حتى المركز الـ70، قال سموه: «تلك خطة من عندنا» حتى يواظب المشاركون على تكملة المسيرة. وعن توقعات سموه للسباق الكبير بالمهرجان لمسافة 160 كيلومتراً في ختام الكرنفال، أجاب سموه بأن الفوز في السباق سيكون للإسطبلات الكبيرة بالدولة.

لمتابعة التفاصيل اقرأ أيضاً:

ـــ محمد بن راشد يشهد ثاني أيام مهرجان سموه للقدرة