محمد بن راشد: سعداء بإعادة الخيل إلى موطنه الأصلي

المصدر: دبي - بهاء الدين عطا - علي الظاهري

أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن حبه للخيل والمنافسة في السباقات.

مؤكداً سموه أن حب الخيل يجري في دمائه. جاء ذلك في حديث لقناتي «ياس» و«دبي ريسنغ» خلال حضور سموه سباق الإسطبلات الخاصة والاشتراك الفردي لمسافة 119 كلم في اليوم الثاني من انطلاقة مهرجان سموه للقدرة، الذي يقام في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم برعاية عزيزي للتطوير العقاري.

وتحدث سموه عن المهرجان معلناً أنه استُحدث من أجل تشجيع الناس، وأنه سعيد لحضور المواطنين بقوة للمهرجان ويشجعهم من أجل حب الخيل، ويقول سموه: «حب الخيل في دمائنا ليس فيه غالب أو مغلوب، وهدفنا إسعاد الجميع من مُلاك ومدربين وفرسان وحضوره يعتبر فرحة للجميع».

وأضاف سموه أن الكأس المقبلة تعتبر الفرحة الكبرى بالمهرجان بما يتميز به من حضور كبير من الضيوف الأجانب، متمنياً إسعادهم بدعم شراء المواطنين للخيول من عند الضيوف. وأجاب سموه عن سؤال حول رضاه عن التنظيم والمنافسة قائلاً إنه راضٍ عن التنظيم والمنافسة، وتم توجيه اللجنة بضرورة جودة التنظيم.

وعن تكريم المشاركين في السباق حتى المركز الـ70، قال سموه: «تلك خطة من عندنا» حتى يواظب المشاركون على تكملة المسيرة. وأضاف سموه قائلاً: «منذ صغري أحب الخيل وركوبها، وقد أوصلناها للعالمية، وأعدنا الخيل إلى موطنها الأصلي بالجزيرة العربية سواء كانت الخيول المهجنة «ثيروبريد» أو خيول القدرة والتحمّل».

وعن توقعات سموه للسباق الكبير بالمهرجان لمسافة 160 كيلومتراً في ختام الكرنفال، أجاب سموه أن الفوز في السباق سيكون للإسطبلات الكبيرة بالدولة، وهي إسطبلات الوثبة، «F3» ،«M7»، و«M R M»، إلى جانب إسطبلات سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني.

والمدربين عمير وعبدالله، ويتوقع منافستهما بقوة ولهما حظوظ كبيرة، مشيداً سموه أيضاً بأداء إسطبلي اليبهوني والجابر.

وقال سموه خلال حديثه إن رياضة القدرة نزيهة ومنافستها طيبة في الإمارات، وإنهم يدعمون شراء المواطنين لأجود الخيول.

وعن دعم سموه لإسطبلات المواطنين وتجهيزها، أجاب سموه بأنهم أسَّسوا الإسطبلات وتمت زيادة الجوائز بشكل كبير؛ وذلك من أجل زيادة القاعدة الأساسية وتزويد المدربين الكبار ومن أجل شراء أفضل الخيول.

وقال سموه: «الحمد لله، نتمنى لكل الناس النجاح ونريد أكبر منافسة بين الإسطبلات». وعن رأي سموه في أداء حفيده سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، الذي يواصل تدريباته في إسطبل «إم 7»، أجاب سموه قائلاً إن الفارس سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم متأخر بعض الشيء، لكنه يسير على الطريق الصحيح والمستقبل لا يزال أمامه.

مشيراً سموه إلى أنه عندما كان في سن الـ12 عاماً كان جاهزاً للمنافسات.

وعن رأي سموه بأن المهرجان سباق السعادة في عام التسامح وعام زايد، أجاب سموه قائلاً: «أشعر بسعادة كبيرة لهذا التواجد ونرحب بالجميع من مُلاك ومدربين وفرسان مع نخبة الخيول في هذا المهرجان الذي استحدث لإسعاد الجميع».

وأجاب سموه عن سؤال حول الأفكار الجديدة وتغيير مسافات سباقات السيدات والإسطبلات الخاصة قائلاً: «المهرجان ممتاز والتغيير لصالح الخيل والمُلاك».

وأضاف سموه قائلاً إن الفرسان يسرعون في سباق 100 كم بمعدل أكثر من اللازم، وأنه مرتاح للهدوء الذي يسود سباقات المهرجان.

وعبّر فارس العرب عن رضاه التام عن التنظيم، وأن النزاهة موجودة في المهرجان، ونحن قمنا بتوجيه اللجان بالالتزام بالقوانين والشفافية في السباقات.

وأعلن سموه أن أخاه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أصدر قوانين لضبط السباقات في قرية الإمارات الدولية للقدرة في الوثبة، وهذا يعد مصدر ارتياح لنا ويسعدنا.

جيسيكا بطلة

وشهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يوم أمس سباق الإسطبلات الخاصة والاشتراك الفردي لمسافة 119 كم .

كما شهد السباق سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخ فيصل بن سعود القاسمي، والدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الإمارات للفروسية، ومحمد عيسى العضب المدير العام لنادي دبي للفروسية، وعدد من المسؤولين والملاك وجمهور غفير من عشاق سباقات القدرة.

وتوجت الفارسة الجنوب أفريقية جيسيكا موسترت، من إسطبل زعبيل، بلقب السباق ممتطية صهوة الجواد «رو هاملت»، مسجلة زمناً قدره 4.17.08 ساعات، فيما حل في المركز الثاني الفارس إبراهيم محمد حسن الحمادي ممتطياً صهوة الفرس «أغلا دي كيردانيت» لإسطبل ماس للقدرة، مسجلاً زمناً قدره 4.18.59 ساعات.

واحتلت الفارسة ليلى محمد المرزوقي المركز الثالث ممتطية صهوة الفرس «زجرا» لإسطبل الكمدة للقدرة، مسجلة زمناً قدره 4.21.59 ساعات.

البطلة: سعيدة بإضافة اللقب الثاني لإسطبلات زعبيل

أعربت الفارسة الجنوب أفريقية جيسيكا موستيرت، بطلة السباق، عن سعادتها البالغة بإضافة اللقب الثاني لإسطبلات زعبيل والإنجاز الثاني في رصيدها الشخصي هذا الموسم، وقالت جيسيكا إن السباق شهد منافسة قوية بين المشاركين ولم يكن سهلاً حتى الأمتار الأخيرة التي شهدت صراعاً وإثارة على انتزاع المركز الأول.

وأكدت البطلة أن حجم الإنجاز يتضاعف في المهرجان الكبير الذي يتميز بالحضور العالمي المكثف والمشاركة القوية، مشيرة إلى أنها تتطلع إلى تحقيق مزيد من الانتصارات في الفترة المقبلة من الموسم.

من جانبه، قال الفارس إبراهيم الحمادي، صاحب المركز الثاني، إن السباق لم يشهد سرعات عالية، حيث لم تتجاوز السرعة القصوى في المرحلة الأولى الـ30، وانخفضت السرعة فيما بعد حتى المرحلة الأخيرة التي ضمت 4 خيول في كوكبة المقدمة.

مشيداً بأداء الفرس «أجلي دي كيردانيت» حيث أثبتت تطورها من سباق إلى آخر، وكانت لها تجربتان سابقتان مع الفرس نفسها وحقق المركز الخامس في سباقين: الأول كان لمسافة 100 كيلومتر، والثاني لمسافة 120 كيلومتراً.

وتمنى الحمادي أن يكون الفوز فأل خير من أجل تحقيق مزيد من الانتصارات في الفترة المقبلة، خاصة في مثل هذه المناسبات الكبيرة التي تحظى باهتمام كبير من قبل مختلف المُلاك والفرسان.

سعيد جابر: نهدي اللقب إلى فارس العرب وحمدان بن محمد

أعرب سعيد جابر مالك إسطبلات زعبيل، عن سعادته الكبيرة بتتويج إسطبلات زعبيل بكأس الإسطبلات الخاصة الذي يحمل لقب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وقال سعيد جابر في تصريح لـ «البيان الرياضي»، إنه يشعر بالفخر والاعتزاز بتحقيق إسطبلات زعبيل هذا الإنجاز الذي يتمناه الجميع في مهرجان يحمل اسم فارس العرب للقدرة، حيث لم يسبق لإسطبلات زعبيل الفوز باللقب الغالي.

وأضاف سعيد جابر إن مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، يعد حدثاً عالمياً كبيراً يستقطب جميع فئات المجتمع والزوار والضيوف سواء من داخل الدولة أو خارجها، مما يعكس حجم وأهمية الحدث الذي يعد محطة لالتقاء العالم وينشر الفرحة بين جميع المشاركين والحضور.

وأهدى سعيد جابر اللقب إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي، وإلى جميع محبي إسطبلات زعبيل.

وقال سعيد جابر إن الفرحة كبيرة بتحقيق إسطبل زعبيل اللقب الثاني هذا الموسم بعد أن دشن انتصاراته بكأس يوم الشهيد، حيث يعد الفوز في هاتين المناسبتين الغاليتين هو مصدر فخر واعتزاز.

العضب: السباق ناجح وحضور فارس العرب زاده ألقاً وجمالاً

أشاد محمد عيسى العضب المدير العام لنادي دبي للفروسية، بسباق الإسطبلات الخاصة والذي وصفه في حديث لـ «البيان الرياضي»، بأنه جاء رائعاً وناجحاً وشهد مشاركة كبيرة من مختلف الإسطبلات بالدولة.

وزاده ألقاً وروعة وجمالاً حضور فارس العرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مما أسهم في رفع الروح المعنوية للفرسان وزاد من قوة المنافسة حيث شهدنا أن الصراع على المراكز الأولى امتد حتى اللحظات الأخيرة من المرحلة الرابعة الختامية.

وتمنى العضب الازدهار والتطور والرقي لرياضة الآباء والأجداد مشدداً على الفرسان الشباب التمسك بهذه الرياضة التراثية ورفع علم الدولة في مختلف المحافل والمشاركات العالمية. وتقدم في ختام حديثه بالتهنئة للفائزين متمنياً حظاً أوفر لمن عاندهم الحظ في هذا السباق.

تتويج

قام الدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الإمارات للفروسية ومحمد عيسى العضب المدير العام لنادي دبي للفروسية ومرويس عزيزي رئيس مجلس إدارة «عزيزي للتطوير العقاري»، بتتويج أبطال السباق، إذ تسلمت الفارسة جيسيكا كأس المركز الأول فيما نال الفارس إبراهيم الحمادي كأس المركز الثاني وتوجت الفارسة ليلى المرزوقي بكأس المركز الثالث.