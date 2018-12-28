محمد بن راشد يشهد اليوم الأول لمهرجان سموه للقدرة

المصدر: دبي – خالد المهيري – علي الظاهري

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله»، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي، سباق السيدات لمسافة 119 كم برعاية «عزيزي للتطوير العقاري»، ضمن اليوم الأول لمهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، والذي أقيم يوم أمس في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم.

كما شهد السباق، سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، والدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الفروسية، ومحمد عيسى العضب المدير العام لنادي دبي للفروسية، وعدد من الجماهير المحبة لسباقات القدرة.

والتقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله»، على هامش السباق، فرسان المستقبل من الطلاب المشاركين في الملتقى الشتوي، والذي نظمته إدارة الخيالة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي.

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