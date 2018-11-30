محمد بن راشد يرعى تخريج الدفعة الثانية من «مسار جودلفين»

رعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي حفل تخريج الدفعة الثانية من منتسبي برنامج «مسار جودلفين» لصناعة الخيول.

‏ وحضر حفل التكريم - الذي جرى بمدينة جميرا في دبي يوم أمس - سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي وسعيد حميد الطاير الرئيس التنفيذي لمؤسسة ميدان رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل وعدد من ملاك ومدربي الخيل.

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