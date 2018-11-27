«بينونة» تُهدي رئيس الدولة لقب «جزيرة الريم»

المصدر: Ⅶ أبوظبي - أحمد عيسى

توجت الفرس «بينونة» لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أول من أمس، بلقب سباق جزيرة الريم للتكافؤ، الأبرز في الحفل الثالث لنادي أبوظبي للفروسية، في الشوط السادس الأخير، من الحفل الذي حظي بحضور جماهيري غفير في أجواء بديعة، زادت من حماس وإثارة السباق، الذي شهد فوز «إيه إف كافو» لخالد خليفة النابودة، بلقب كأس الوثبة ستاليونز.

وجاء فوز «بينونة» في سباق 1600 متر، بمشاركة 11 خيلاً، بقيادة باتريك كوسجراف وإشراف إيريك ليمارتنيل، وقطعت مسافة السباق في زمن قدره 1:45:84 دقيقة، وحلت في المركزين الثاني والثالث خيول خالد خليفة النابودة، وجاء ثانياً بفارق طولين ونصف الطول «إيه إف ممتاز»، بقيادة بن كورتيس، وثالثاً «إيه إف أشهم» بقيادة تاج أوشي.

الشوط الأول

وفي بداية الحفل توج «إيه إف طاحونة» لخالد خليفة النابودة، بلقب الشوط الأول من سباق بينونة توليد الإمارات، لمسافة 1400 متر، بمشاركة 14 خيلاً، بقيادة ريتشارد مولن وإشراف إرنست أورتيل، وقطع المسافة في زمن قدره 1:24:30 دقيقة، وحل ثانياً بفارق طول ونصف الطول «هاجر ورسان» لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان، بقيادة كونور بيسلي وإشراف جاكي ويكهام. وثالثاً «النايف» لإسطبلات بن شهوان للخيول العربية، بقيادة عبد العزيز البلوشي وإشراف يونس الكباني.

وفي الشوط الثاني، توج «أجود» لنقابة بورسلي للسباقات، بلقب سباق الخبيرة «تكافؤ» لمسافة 1400 متر، بقيادة جيرالد أفرانش وإشراف راشد بورسلي، وفي زمن 1:24:30 دقيقة، وحل ثانياً بفارق عنق «أزمام» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بقيادة روبستون فرنش بإشراف مصبح المهيري، وثالثاً «بيلنجز جيت» لمحمد خليفة البسطي، بقيادة بن كورتيس وإشراف مصبح المهيري.

شوط المبتدئات

وانتزعت «آر بي لم ترى» للشيخة اليازية بنت سلطان آل نهيان، لقب الشوط الثالث المخصص للمبتدئات من سباق الزاهبة لمسافة 1600 متر، في زمن قدره 1:47:66، بقيادة فابريس فيرون وإشراف إيريك ليمارتنيل، وحل ثانياً بفارق 4 أطوال «إيه إف صعب» لخالد النابودة، بقيادة تاج أوشي، وثالثاً «زاهي» لمزرعة مسقط للخيول العربية الأصيلة، بقيادة اشتبيان مازور.

الشوط الرابع

وتوج بلقب الشوط الرابع من سباق الرأس الأخضر للتكافؤ لمسافة 1600 متر «دوك دو فاوست» للخيالة السلطانية العمانية، بقيادة اشتبيان مازور وإشراف يونس الكلباني، قطع المسافة في زمن قدره 1:46:61 دقيقة، وجاء ثانياً بفارق 4 أطوال ونصف الطول، «توازن» لصاحب السمو رئيس الدولة، بقيادة أوليفيه دوليز، وثالثاً «إعمار» لسعيد حاضر عبد الله المزروعي، بقيادة رويستون فرنش وإشراف مالك الخيل.

الوثبة ستاليونز

ونال لقب كأس الوثبة ستاليونز في جولته الثانية بمضمار أبوظبي هذا الموسم، لمسافة 2200 متر، وبمشاركة حصة كاملة من الخيول «إيه إف كافو» لخالد النابودة، بقيادة ريتشارد مولن وإشراف إرنست أورتيل، وجاء ثانياً بفارق 7 أطوال إلا ربع «إيه إف الموهبة» لنقابة الإمارات للتوليد، وقيادة سام هتشكوت وإشراف دوج واتسون، وجاء في المركز الثالث «لا يفوتكم» لسعيد محمد إبراهيم السويدي، بقيادة فرناندو جارا وإشراف على الرايحي.

خطة الفوز

كشف سالم الكتبي مدير إسطبلات صاحب السمو رئيس الدولة، عن خطة فوز «بينونة» باللقب وقال: اعتمدنا على عدم الضغط في بداية السباق، مع أخذ موقع جيد في المضمار، وكنا نعلم أن خيول خالد النابودة ستعمل على التقدم، وأن تأتي بينونة من الخلف، لذلك كانت الخطة أن تكون البداية هادئة ،مع زيادة السرعة في آخر 200 متر، بعد إنهاك بقية المنافسين. وعن غياب المهر «العال» عن الشوط الأول، والذي كان مفاجئاً للجماهير، قال : قبل ساعات من السباق، اتفق المدرب والدكتور أن «العال» ليس في طبيعته، دون أن تكون هنالك مشكلة واضحة، لذلك تم إبعاده.

ثنائية مولن

حقق الفارس ريتشارد مولن ثنائية في الحفل الثالث لمضمار نادي أبوظبي للفروسية لمصلحة خيول خالد النابودة، حيث نال لقب الشوط الأول من سباق بينونة، ولقب الشوط الخامس من كأس الوثبة ستاليونز، وعبر الفارس المتألق عن سعادته باللقبين.

النعيمي: السباقات جذبت ملاكاً جدداً

أكد عدنان النعيمي مدير عام نادي أبوظبي للفروسية أن سباقات مضمار نادي العاصمة تقدم بين كل فترة وأخرى ملاكاً جدداً وخيولاً جديدة وكذلك بعض الفرسان، وأكد أن الجوائز القيمة جذبت الملاك وشجعتهم على المشاركة، وتمنى مشاهدة المزيد من الملاك للمساهمة في تطوير رياضة الفروسية.

وأضاف: مستوى السباقات جيد وشهدت تنوعاً في توزيع الألقاب بين المشاركين في الأشواط، كما أن الإقبال الجماهيري في زيادة مستمرة، ما يمنح السباقات الإثارة. وأكد النعيمي أن تألق خيول خالد النابودة يعود إلى السلالة الجيدة التي يعتمد عليها المالك واهتمامه بطريقة تربية الخيل، حيث يركز على نوع الفحول ويهتم بالجودة وليس الكمية مع اختياره لأفضل الفرسان.