لارا: 90 سباقاً في المهرجان العالمي في النسخة الجديدة

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أكدت لارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة رئيس الاتحاد الدولي لأكاديميات سباقات الخيل «إيفهرا»، مدير عام الوثبة ستاليونز، رئيس لجنة سباقات السيدات في الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية «إفهار»، أن الإعلان عن برنامج النسخة 11 من مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية العالمي، بتفاصيله الدقيقة سيكون في مطلع يناير المقبل، وأشارت إلى أن المهرجان يتضمن 90 سباقاً، في مختلف المنافسات التي يتم تنظيمها سنوياً وأن النسخة الجديدة ستشهد العديد من المفاجآت السارة أبرزها إضافة دول جديدة لدول المهرجان الذي يقام تحت شعار «عالم واحد 6 قارات، أبوظبي العاصمة»، مؤكدة أن المهرجان سيذهب إلى دولة عربية للمرة الأولى والتي تشكل إضافة كبيرة لسباقات الخيول العربية الأصيلة.

وأشارت لارا إلى تنظيم 25 سباقاً لكأس الوثبة ستاليونز ضمن المهرجان داخل الدولة منها 14 سباقاً في أبوظبي و11 في العين وبقية السباقات تقام في جميع قارات العالم تحت مظلة المهرجان بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وذلك انطلاقاً من حرص سموه على توسيع قاعدة الخيول العربية في العالم بهدف عودة البريق للخيل العربي.

مدربون أكفاء

وأثنت لارا صوايا على نجاح السباقات الخاصة بالوثبة ستاليونز على مضماري أبوظبي والعين وتطورها المستمر، وقالت: السباقات أفرزت ملاكاً جدداً ومدربين مواطنين أثبتوا وجودهم على الساحة كمنافسين أقوياء للمدربين الأجانب، كما أن السباقات أتاحت الفرص للخيول لتحسين تصنيفها من خلال مشاركاتها في سباقات متكافئة.

وعن الجديد في النسخة 11 للمهرجان أكدت أن هذه النسخة ستشهد إقامة سباقات متنوعة في دول جديدة سيتم الإعلان عنها لاحقاً، ومن بينها سباقات لبطولة العالم للشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد للخيول الصغيرة «البوني» كما سيتم عقد الملتقى السنوي للخيول العربية العام المقبل في بوخارست.

ووجهت لارا الشكر لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان على دعمه اللامحدود للمهرجان والخيول العربية عامة، مؤكدة أن توجيهات سموه كانت سبباً في نجاح المهرجان خلال أعوامه الماضية، وأن اهتمامه انعكس إيجاباً على الخيول العربية الأصيلة التي أصبحت لها مكانة عالمية بفضل ما يقدمه، ووجهت لارا أسمى آيات الشكر والتقدير لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» على دعمها المستمر لرياضة الفروسية والمهرجان وخاصة سباق سموها للسيدات والفرسان المتدربين، وحرصت المدير التنفيذي للمهرجان العالمي على تقديم شكرها لكل الرعاة والداعمين الذين ساهموا في إنجاح المهرجان سابقاً وما زالوا يواصلون العطاء.