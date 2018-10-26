«جبل علي» يطلق ضربة البداية

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تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، الأب الروحي لمضمار جبل علي، تبدأ اليوم سباقات المضمار الأصفر للموسم الجديد 2018-2019، بـ«سباق البرشاء» بمشاركة 88 خيلاً، ويشهد الموسم الجديد تطوراً كبيراً وتغييرات نوعية تشمل السباقات ومسابقات الجمهور، واكتملت كافة الترتيبات لافتتاح الموسم، حيث تحول سباق اليوم إلى مهرجان حاشد يبدأ من منتصف النهار حتى موعد صلاة المغرب، ويعانق مضمار جبل علي جماهيره الوفية منذ وقت مبكر صباح اليوم، حيث أعدت اللجنة المنظمة ترتيبات خاصة لاستقبال الجمهور لتقديم الهدايا المجانية في بوابات الدخول وكبونات السحب على الهدايا المتنوعة.

وتقرر لانطلاقة السباق الساعة الثانية ظهراً، حيث تم تقديم الموعد في هذا الموسم نصف ساعة بعد زيادة عدد الأشواط إلى 7 بدلاً من 6 ليرتفع العدد إلى 77 شوطاً في الموسم، وخصصت الأشواط السبعة للخيول المهجنة الأصيلة، ويبلغ عددها 88 خيلاً تتنافس على مجموع جوائز مالية تبلغ 625 ألف درهم، وبعد إضافة شوط سابع أصبح الشوط الرابع هو الرئيس.

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