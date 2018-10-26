«جبل علي» يفتتح موسمه بــ 7 أشواط في «سباق البرشاء»

المصدر: دبي - ياسر قاسم - خالد المهيري

تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، الأب الروحي لمضمار جبل علي، تبدأ اليوم سباقات المضمار الأصفر للموسم الجديد 2018-2019، بـ«سباق البرشاء» بمشاركة 88 خيلاً، ويشهد الموسم الجديد تطوراً كبيراً وتغييرات نوعية تشمل السباقات ومسابقات الجمهور، واكتملت كافة الترتيبات لافتتاح الموسم، حيث تحول سباق اليوم إلى مهرجان حاشد يبدأ من منتصف النهار حتى موعد صلاة المغرب، ويعانق مضمار جبل علي جماهيره الوفية منذ وقت مبكر صباح اليوم، حيث أعدت اللجنة المنظمة ترتيبات خاصة لاستقبال الجمهور لتقديم الهدايا المجانية في بوابات الدخول وكبونات السحب على الهدايا المتنوعة.

وتقرر لانطلاقة السباق الساعة الثانية ظهراً، حيث تم تقديم الموعد في هذا الموسم نصف ساعة بعد زيادة عدد الأشواط إلى 7 بدلاً من 6 ليرتفع العدد إلى 77 شوطاً في الموسم، وخصصت الأشواط السبعة للخيول المهجنة الأصيلة، ويبلغ عددها 88 خيلاً تتنافس على مجموع جوائز مالية تبلغ 625 ألف درهم، وبعد إضافة شوط سابع أصبح الشوط الرابع هو الرئيس.

شوط شادويل

يقام الشوط الرابع برعاية إسطبلات شادويل، وهو الشوط الرئيس، ويشهد مشاركة 13 خيلاً لمسافة 1400 متر، وينطلق في الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر، وجائزته 120 ألف درهم، ويشهد مشاركة 3 خيول لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وهي: «هاي أون لايف» ويشرف عليه المدرب سانديب جاداف وقيادة الفارس رويستون فرنش، و«ستر كاوني» بإشراف نفس المدرب وقيادة كونور بيسلي، و«مناهير» بإشراف المدرب نفسه وقيادة زافير زياني. كما يدفع سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم باثنين من خيوله في هذا الشوط وهما: «زينهم» بإشراف المدرب مصبح المهيري وقيادة دين أونيل، و«شجي» بإشراف المدرب نفسه وقيادة الفارس بن كوريتس.

وبثنائية أيضاً تشارك إسطبلات جبل علي لمالكها سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بـ: «حالك» بإشراف المدرب الفرنسي الجديد نيكولاس باشلار وقيادة الفارس كريستوفر هايس، و«شعلان» بإشراف نفس المدرب وقيادة تاغ أوشي.

وبقية الخيول المشاركة هي: «كوزمو شارلي» لمالكه رمضان قاديروف بإشراف دووغ واتسون وقيادة باتريك دوبس، و«ديلي بولتين» لمالكه محمد خليفة البسطي وإشراف علي راشد الرايحي ويقوده فرناندو جارا، و«سمرست هاوس» لسعود الرئيسي ومسعود محمد ويشرف عليه هلال العلوي ويقوده وليام لي، و«ريفلسكوب» لإسطبلات هوت سكوت تحت إشراف المدرب ساتيش سيمار ويقوده الفارس ريتشارد مولن، و«دريم دبي» لمحمد خليفة البسطي بإشراف دووغ واتسون وقيادة سام هتشكوت.

ويعد «كوزمو شارلي» من بين المرشحين للفوز، حيث أنهى الموسم الماضي في جبل علي فائزاً بذات المسافة، ومن المنافسين «هاي أون لايف» الذي يخوض تحدياً جديداً على مسافة 1400 متر، فهو فائز بميدان ووصيفاً لبطل جبل علي للسرعة الموسم الماضي، لكن كل مشاركاته ونتائجه السابقة على مسافة السرعة 1000/‏‏‏ 1200 متر. ولا يمكن تجاهل «ديلي بلوتين»، و«ريفلسكوب» كلاهما قدَّما مستويات جيدة هنا الموسم الماضي.

الشوط الأول

ويبدأ السباق بشوط التكافؤ لمسافة 1950 متراً بمشاركة 9 خيول وبرعاية «إيست سبورت مانيجمنت» بجوائز 85 ألف درهم، ويتوقع أن يقود التنافس «هوكر» لمالكه سمو الشيخ سعيد بن محمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف دووغ واتسون وقيادة باتريك دوبس، وقد فاز في جبل علي مرتين بذات المسافة، وربما وجد منافسة قوية من «داركينج» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، وإشراف إسماعيل محمد ويقوده فابريس فيرون الذي أنجز فوزه الأول نهاية الموسم الماضي بعد محاولات عديدة، و«أنتولد سيكريت» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ويشرف عليه سانديب جاداف ويقوده الفارس زافير زياني، وهو فائز في جبل علي من قبل، و«البارز» لمالكه صالح عمر بن حيدر ومدربه رمضان محمد ويقوده آدم ماكلين، ويبرز أيضاً «هالو» لمحمد خليفة البسطي وبإشراف علي راشد الرايحي ويقوده فرناندو هارا، ورفيقه «سكاي جازر» لسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم بإشراف علي راشد الرايحي وبقيادة الفارس الأيرلندي رونان ويلان الذي يشارك لأول مرة بالدولة.

الشوط الثاني

يضم السباق شوطين للمبتدئة: الأول يقام في الشوط الثاني لمسافة 1800 متر وبرعاية «الشعفار للاستثمار»، وتبلغ جائزته 75 ألف درهم، ويشهد مشاركة 8 خيول أبرزها: «كرينسبيل» لمالكه عبدالعزيز خالد النوري ويشرف عليه أروين شاربي ويقوده أنطونيو فريزو، وهو الوصيف في ميدان نهاية الموسم الماضي، و«كيب اوف إيغلز» لصالح عمر بن حيدر ويشرف عليه هلال العلوي ويقوده وليام لي، وهو وصيف وثالث مرتين في ميدان الموسم الماضي والمرة الأولى له بمضمار جبل علي اليوم، و«آرتش غولد» لحسين العباس لوتاه، وهي أول مشاركة لهذا الخيل بالدولة ويشرف عليه دووغ واتسون ويقوده الفارس باتريك دوبس.

الشوط الثالث

يقام الشوط الثالث لمسافة 1600 متر تكافؤ برعاية بنك دبي التجاري ويشهد مشاركة 13 من الخيول الجيدة، يبرز منها القادم الجديد «يابريف» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بإشراف المدرب الفرنسي نيكولاس باشلار وقيادة كريستوفر هايس، وثلاثي المدرب سانديب جاداف «فيلوسفر» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ويقوده الفارس زافير زياني، و«اروواي» لمنصور إبراهيم السلمان والسادة فايز التركماني بقيادة سام هيتشكوت، و«جندوجدو» لمالكه حمد راشد بن غدير بقيادة رويستون فرينش، لكن طموحات هذه الخيول مهددة بوجود خيول قوية مثل «اليكو» لفريق البيت متوحّد بإشراف أروين شاربي أنطونيو فريزو، نجم الموسم الماضي في جبل علي وصاحب الثنائية، وهناك أيضاً «ترنكارد» لمحمد خليفة البسطي بإشراف دووغ واتسون وقيادة باتريك دوبس.

الشوط الخامس

يشهد هذا الشوط الذي يقام برعاية «الرضا لوساطة التأمين» لمسافة 1400 متر وبجوائز 80 ألف درهم، مشاركة 16 خيلاً متقاربة المستوى، يتقدمها ثنائي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وإشراف سانديب جاداف وهما: «لينجارو» الذي يقوده زافير زياني، و«روكلي» الذي يقوده رويستون فرنش، و«متوكد» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم ويشرف عليه مصبح المهيري ويقوده دين أونيل، ويسعى الجواد «نجم سهيل» لراشد محمد البلوشي وإشراف المدرب علي الرايحي وقيادة فرناندو جارا لاستعادة مستواه بعد أن تراجع أداؤه نهاية الموسم الماضي، لكن هناك مجموعة تنافس بنفس الطموحات لتحقق بداية مثالية منها «ايجلو» لمحمد خليفة البسطي وإشراف دووغ واتسون وقيادة باتريك دوبس، وقد حقق بداية طيبة الموسم الماضي ونال فوزاً مستحقاً في جبل علي قبل أن يتراجع نهاية الموسم، و«افتتاح» لناصر عساكر تحت إشراف ساتيش سيمار وريتشارد مولن الذي خسر بفارق ضئيل نهاية الموسم الماضي.

الشوط السادس

وبنفس العدد يشهد الشوط السادس مشاركة 16 خيلاً ويرعى الشوط بنك الإمارات دبي الوطني بجوائز 95 ألف درهم، ومن بين الخيول المشاركة فيه ثلاثي سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم: «زراعي» بإشراف المدرب مصبح المهيري وقيادة بن كورتيس، و«رافد» بإشراف علي راشد الرايحي وقيادة رونان ويلان، و«الراصد» بإشراف نفس المدرب وقيادة دين أونيل، وهناك كذلك «حمورابي» لسمو الشيخ سعيد بن محمد بن راشد آل مكتوم بإشراف ساتيش سيمار وقيادة فرناندو جارا، ويشرف المدرب سيمار على 5 خيول أخرى في هذا الشوط منها «أبف نورمال» لمالكه ناصر عساكر وبقيادة رويستون فرينش وهو فائز في جبل علي ووصيف مرتين.

شوط الختام

ويختتم السباق بثاني أشواط المبتدئة في الشوط السابع لمسافة 1200 متر برعاية «سيرفيو» بمشاركة 13 خيلاً يتقدمها «توبريف» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بإشراف نيكولاس باشلار وقيادة كريستوفر هايس، و«دينجرس ثوت» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم بإشراف دووغ واتسون وقيادة الفارس باتريك دوبس.

3 فرسان جُدد وعودة فرينش

مع انطلاقة الموسم الجديد للسباقات ينضم ثلاثة من الفرسان لأول مرة في الإمارات، وهم: الأيرلندي رونان ويلان، والإيطالي فليبو بيزاري، والبرازيلية لو اندرايد، وسيشارك الفارس ويلان في 4 من الأشواط، فيما يشارك بيرزان واندرايد في الشوط السابع.

ويعود بقوة الفارس الفرنسي رويستون فرينش بعد شفائه من الإصابة التي تعرَّض لها الموسم الماضي، وسيشارك في كل أشواط الحفل على صهوة خيول إسطبلات فزاع بإشراف المدرب سنديب جداف.

قوة

نيكولاس باشلار: هدفنا الرئيسي الفوز في المضامير كافة

أكد المدرب الجديد لإسطبلات «جبل علي» الفرنسي نيكولاس باشلار، أن الإسطبل يمتلك 50 خيلاً، وأيضاً هناك خيول قادمة من المملكة المتحدة وأميركا.

وأضاف باشلار، إنهم جاهزون لدخول غمار سباقات الموسم الجديد، وبالتحديد في النصف الثاني من الشهر المقبل عندما تكون الخيول كافة جاهزة للمشاركة، «ولدينا خيول ستشارك في الأسبوع الأول من الموسم، وبعضها شارك في المواسم السابقة، ولكني أرى أن الخيول كافة ستكون جاهزة في بداية ديسمبر».

وقال باشلار: سنحاول إشراك الخيول الجاهزة للفوز في بداية الموسم، ولدينا أيضاً خيول ستشارك في كرنفال كأس دبي العالمي، ولكن التركيز سيكون منصباً على مضمار جبل علي، ولكن هدفنا الرئيسي الفوز في المضامير كافة.

وأعلن باشلار، أن الفارس الرئيسي لإسطبلات جبل علي سيكون كريس هايس، حيث سبق له قيادة خيول الإسطبل في السباقات، مضيفاً أنه اختيار حكيم وهو يعرف معظم خيول الإسطبل.

وقال باشلار، إن هدفنا هو تحقيق ما يريده سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم وإسطبلات جبل علي، وسنحاول أن نكون منافسين في الموسم، ونمتلك فريقاً جيداً وقوياً، وسنحاول أن نقدم الأداء الجيد، وبعدها سنقيّم أداء الخيول التي شاركت.دبي - البيان الرياضي

توقع

ياسر مبروك: بداية قوية

توقع ياسر مبروك ممثل هيئة الإمارات لسباق الخيل، بداية قوية للموسم من واقع عدد الخيول المشاركة ونوعيتها، وقال: الموسم يشهد نقلة واضحة بعد رفع عدد الأشواط إلى 77 شوطاً في 11 سباقاً، بواقع 7 أشواط في كل سباق، مشيراً إلى أن السباق الأول خصصت أشواطه للخيول المهجنة الأصيلة، وسوف تبدأ سباقات الخيول العربية من السباق الثاني.دبي - البيان الرياضي

سحوبات

عبيد الزعابي: جوائز متعددة للجمهور

أعلن عبيد سيف الزعابي، ممثل مركز معلومات دبي لسباق الخيل، أن القيمة الإجمالية لجوائز الجمهور تبلغ 70 ألف درهم، إضافة إلى 10 آلاف درهم توزع على 25 فائزاً بواقع 400 درهم لكل منهم، وسيتم السحب على الكبونات عقب نهاية السباق، وأضاف إن ترشيحات الشوط الثالث والرابع تم دمجهما في جائزة واحدة وهي «جبل علي المزدوجة»، وتبلغ قيمتها 10 آلاف درهم.دبي - البيان الرياضي