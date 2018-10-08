«عام زايد للفروسية» مبادرة شرطة دبي بالشراكة مع «ميدان»

المصدر: دبي - خالد المهيري

تعددت المبادرات التي أطلقتها الجهات الحكومية، احتفاء بمئوية القائد المؤسس لوطننا الغالي، المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والتي أتت تنفيذاً لإعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بأن يكون العام الحالي هو «عام زايد»، لعل أهم هذه المبادرات، برنامج «عام زايد للفروسية ،» والذي أطلقته القيادة العامة لشرطة دبي، بالشراكة مع مؤسسة «ميدان»، والتي تهدف إلى تدريب الجيل الناشئ على مهارات الفروسية.

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