حمدان بن محمد: أخطاء مونديال القدرة لم تحدث من قبل

المصدر: تريون (نورث كارولينا) - البيان الرياضي

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، أن ما حدث في سباق القدرة ضمن بطولة العالم لألعاب الفروسية في مدينة تريون بولاية نورث كارولينا، لا يعكس واقع رياضة القدرة والتحمل، مشدداً سموه على أهمية إنقاذ الرياضة من الغرق.

وأضاف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، في حديثه لقناة دبي ريسنغ، أن من يتحمل مسؤولية الأخطاء هي اللجنة المنظمة أو اللجان الرسمية الأخرى المكلفة من قبل الاتحاد الدولي للفروسية، مشيراً سموه إلى أن هذه الأخطاء لم تحدث في أية رياضة من قبل.

وأوضح سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، أن التفاؤل مطلوب حتى في أسوأ الظروف، مشدداً سموه على طي صفحة السباق للنسيان، والأمل كبير في تحقيق أفضل النتائج في الفترة المقبلة.

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