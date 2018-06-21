«بويتس وورد» بطل «برنس أوف ويلز ستيكس»

المصدر: لندن - بهاء الدين عطا، خالد المهيري

شهدت الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا والمملكة المتحدة ودول الكومنولث، ثاني أيام مهرجان رويال أسكوت للخيول، الذي أقيم على مضمار أسكوت العريق بإنجلترا. وشهد اليوم الثاني للمهرجان الكبير إنجازاً جديداً لخيول الإمارات، عبر البطل «بويتس وورد» لسعيد سهيل، الذي اقتنص لقب «برنس أوف ويلز ستيكس» لمسافة الميل وربع الميل.



«سنيورا كابيلو» بطلة



حققت «سنيورا كابليو» لفينكس ثربريد وزين ريسنغ، لقب الشوط الأول، سباق «كوين ماري ستيكس» لمسافة 1000 متر للفئة الثانية، المخصص للمهرات عمر سنتين، بقيادة الفارس أويشين ميرفي، وإشراف المدرب جون كوين، مسجلة زمناً قدره 01.00.65 دقيقة، وبفارق رأس عن الوصيفة «غوسامر وينجز»، لمالكها مايكل تابور بقيادة دوناشا أوبراين، وإشراف آيدين أوبراين.



وحلت في المركز الثالث «شيدز أوف بلو» لمسز أ. جونز، بقيادة الفارس آدام كيربي، وبإشراف المدرب كلايف كوكس.

شاركت في الشوط 22 مهرة، ومثلت الإمارات كل من «سكند جنريشن» للشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم بقيادة، «شموخي» للشيخ سعيد بن محمد القاسمي، و«لوشادور» لإسطبل «الأصايل».

مشاركة قوية شهدها الشوط الرئيسي «برنس أوف ويلز ستيكس» | رويترز





شوط «كوينز فاز»



حقق «كيو غاردنز» لقب الشوط الثاني «كوينز فاز» لمسافة 2800 متر للفئة الثانية، المخصص للخيول عمر 3 سنوات، بقيادة الفارس ريان مور، وإشراف المدرب آيدين أوبراين، مسجلاً زمناً قدره 03.00.89 دقيقة، وبفارق أربعة أطوال ونصف الطول عن «ساذرن فرانس»، الذي جاء في المركز الثاني، بقيادة سيمي هيفرنان، وإشراف آيدن أوبراين.



وحل في المركز الثالث «نيلسون» بقيادة دوناشا أوبراين، وإشراف آيدن أوبراين.

شارك في الشوط 12 خيلاً، ومثل الإمارات «كينجز بروكتور» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، و«المغرد» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، و«دبي إمباير» لمالكه أحمد الشيخ.



تألق «الجازي»



أحرزت «الجازي» لصالح الحميضي وعماد الصقر، لقب الشوط الثالث «دوق أوف كامبردج» لمسافة الميل، المخصص للمهرات والأفراس للفئة الثانية، المخصص للخيول عمر 4 سنوات بقيادة الفارس وليام بيوك، وإشراف المدرب ماركو بونتي، مسجلة زمناً قدره 1.40.53 دقيقة، وبفارق عن الوصيفة ثلاثة أطوال وثلاثة أرباع الطول، عن «تربيوت آكت» لأيليت ريسنغ كلب، بقيادة الفارس آدام كيربي، وإشراف المدرب جيمس فانشاو.



وحلت في المركز الثالث «ويلامينا» بقيادة فرانكي ديتوري، وإشراف المدرب مارتن ميدي.

شاركت في الشوط 11 مهرة، ومثلت الإمارات خلال الشوط «إيرابيان هوب»، و«بروميسنغ رن» لجودلفين، و«أنفورغوتبل فيللي» للدكتور علي رضا.



«بويتس وورد»



حقق «بويتس وورد» لسعيد سهيل لقب الشوط الرابع «برينس أوف ويلز ستيكس» لمسافة الميل وربع الميل «2000 متر» للفئة الأولى، بقيادة الفارس جيمس دويل، وإشراف السير مايكل ستاوت، مسجلاً زمناً قدره 02.03.51 دقيقة، وبفارق طولين وربع الطول عن الوصيف والمرشح الأول «كراكسمان» بقيادة الفارس فرانكي ديتوري، وإشراف المدرب جون غوسدن. وجاء في المركز الثالث «هوكبيل» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك، وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

البطل «بويتس وورد» ينطلق نحو خط النهاية | تصوير: خليفة اليوسف





شارك في الشوط 7 خيول، وفي الختام قام الأمير تشارلز، ولي عهد بريطانيا وأمير ويلز، ترافقه قرينته الدوقة كاميلا دوقة كورنوال، بتسليم كأس الشوط لسعيد سهيل، إضافة إلى المدرب السير مايكل ستاوت، والفارس جيمس دويل.



«رويال هنت كب»



توج «سيتيل فور باي» بطلاً للشوط الخامس «رويال هنت كب» لمسافة الميل «هانديكاب»، والمخصص للخيول عمر 3 سنوات، بقيادة الفارس دبليو جي لي، وإشراف المدرب ديفيد مارناني، مسجلاً زمناً قدره 1.39.42 دقيقة، وبفارق طولين وربع الطول عن الوصيف «أفاك» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة جيم كراولي، وإشراف المدرب شارلس هيلز.



وجاء في المركز الثالث «سيركس كوتور» بقيادة الفارس جون إيغان، وإشراف جين تشابل.

شارك في الشوط 30 خيلاً، أبرزهم «سالتونستال» لجودلفين، و«مكلل» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، و«تريكورن» لسمو الأميرة هيا بنت الحسين، و«كيب بيرون» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم.



«إكسبيرت آي» مسك الختام



أحرز «إكسبيرت آي» للأمير خالد بن عبدالله آل سعود، لقب الشوط السادس والأخير «جيرسي ستيكس» لمسافة 1400 متر للفئة الثالثة بقيادة الفارس جيمس ماكدونالد، وإشراف المدرب السير مايكل ستاوت، مسجلاً زمناً قدره 1.26.25 دقيقة، وبفارق أربعة أطوال ونصف الطول عن الوصيف «سوسيتي باور» للشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، بقيادة الفارس جيمي سبنسر، وإشراف المدرب وليام هاجس.



وحل في المركز الثالث «كود إت بي لوف» بقيادة الفارس ريان مور، وإشراف المدرب آيدين أوبراين.

شارك في الشوط 23 خيلا، أبرزهم «سيمبولايزيشن»، و«ايريبيان كوست» لجودلفين، و«ليك فولتا» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، و«إماراتي» و«تبديد» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، و«غلوريوس جيرني» لسمو الشيخة الجليلة بنت محمد آل مكتوم، و«الجليلة ريسنغ»، و«ميدلاين» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم.



سعادة



أكد المدرب شارلي أبلبي أنه سعيد بالعرض الذي قدمه «هوكبيل»، الذي حل ثالثاً أمس في سباق «برنس أوف ويلز» بعد أن خيب الآمال في مشاركته بسباق كرونيشن كب وأضاف «أشعر بأنه عاد الى المسار الصحيح ». وأكد: الخيول اندفعت بوتيرة جيدة، وفي حين أن المشاركة على مسافة أقصر لم تكن ملائمة لنا، لكن كل التقدير للفائز بالسباق ووصيفه. وتابع: الفارس وليام بيوك شعر بأن الأرضية كافية جدا بالنسبة له، حيث كانت أرضية صيفية رائعة ضاربة نحو الجفاف، لكن جوادنا فاز على أرضية جيدة وكانت هذه الأرضية سريعة بالنسبة له.





إشادة



عماد الصقر: «الجازي» حققت التوقعات والأرضية مناسبة



أشاد الكويتي عماد الصقر، مالك «الجازي» الفائزة بلقب «دوق أوف كامبردج ستيكس»، بالمستوى الباهر الذي ظهرت عليه خلال السباق، مؤكداً لـ«البيان الرياضي» أنه توقّع فوزها برغم مشاركة نخبة من المهرات والأفراس في الشوط، حيث إن المسافة والأرضية كانتا مناسبتين، ولم يكن غريباً عليها الظهور بهذا المستوى.

"الجازي" فازت بلقب «دوق أوف كامبردج ستيكس»



وأضاف: إن «الجازي» سبق لها الفوز في جروب «3» و«ليستد»، والفوز يعتبر طبيعياً لقوة مستواها.



وأعرب عماد الصقر عن سعادته الكبيرة بهذا الفوز الذي تحقق من خلال «الجازي» بطلة شوط «دوق أوف كامبردج ستيكس».لندن - البيان الرياضي



سعادة



المدرب ستاوت: «إكليبس» أو «كينغ جورج» وجهة البطل المقبلة



أعرب المدرب السير مايكل ستاوت عن اعتزازه وفخره بالفوز اللافت الذي حققه «بويتس وورد» بلقب «برينس أوف ويلز ستيكس»، ما أسهم في تحطيمه الرقم القياسي للفوز في رويال آسكوت، حيث فاز 77 مرة بالمركز الأول لعدد من أبرز الملاك.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي عقب السباق معلناً من خلاله أن الوجهة المقبلة للبطل ستكون سباق «إكليبس» أو «كينغ جورج السادس والملكة إليزابيث».

وعن أبرز الخيول التي أشرف على تدريبها، أجاب «شريف دانسر» للمغفور له بإذن الله تعالى الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، وأول فوز حققه في مهرجان رويال آسكوت في شوط «كينج إداورد».

وأكد ستاوت أنه توقع فوز «بويتس وورد» على «كراكسمان»، حيث صرح بأنه ليس بمستغرب فوزه على المرشح للقب، نظراً لجاهزيته واستعداده القوي للسباق. لندن ــ البيان الرياضي





سعيد سهيل: توقعت الفوز على المرشح الأول



أعرب سعيد سهيل عن سعادته وفرحته بالإنجاز الكبير، الذي حققه «بويتس وورد» بلقب «برينس أوف ويلز ستيكس»، مشيداً بأداء البطل والفارس جيمس دويل.

سعيد سهيل يتسلم جائزة الفوز من الأمير تشارلز والدوقة كاميا | تصوير: خليفة اليوسف





وأهدى سعيد سهيل الإنجاز إلى أصحاب السمو الشيوخ وشعب الإمارات، قائلاً انه يعتبره إضافة جديدة إلى إنجازاته السابقة المتمثلة في فوزه بلقب الديربي الإنجليزي، والجينيز الإنجليزي.

وأضاف أنه توقع فوزه على المرشح الأول «كراكسمان»، الذي لم يخسر في آخر 5 سباقات له.

وتمنى سعيد سهيل أن يوفقه الله في السباقات الكبرى المقبلة.

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