محمد بن راشد يشهد إنجاز جودلفين في «رويال آسكوت»

المصدر: دبي - وام

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أول من أمس، إنجاز فريق جودلفين في انطلاقة اليوم الأول لمهرجان «رويال أسكوت» للخيول في إنجلترا، الذي يعد من أعرق وأشهر سباقات الخيل في العالم، وتشارك فيه نخبة من أقوى الخيول العالمية وتختتم فعالياته يوم السبت المقبل.

وانتزع فريق جودلفين المركز الأول في أحد أقوى أشواط السرعة لليوم الأول من المهرجان من خلال شوط «كينج ستاند ستيكس» للفئة الأولى، ولمسافة الألف متر بواسطة الجواد «بلو بوينت»، ونال لقب المركز الثاني الجواد «بطاش» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية.

وتسلّم جائزة الفوز سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسط تصفيق الجماهير الغفيرة لهذا الانتصار الإماراتي الرائع.