محمد بن راشد: فوز «بلو بويـنت» إضافـة جديدة لجودلفين بعـد إنجاز «مسار»

المصدر: Ⅶلندن - بهاء الدين عطا، خالد المهيري، وام-دبي - البيان الرياضي

ثمّن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، «رعاه الله»، الإنجاز الذي حققه «بلو بوينت» لجودلفين بانتزاعه لقب «كينجز ستاند ستيكس» في الشوط الثالث من اليوم الافتتاحي لمهرجان رويال آسكوت للخيول، الذي انطلق أمس في مضمار آسكوت بإنجلترا، معبراً سموه عن سعادته بحضور المهرجان.

جاء ذلك خلال حديث سموه لوسائل الإعلام البريطانية، عقب السباق. وقال سموه إنه تابع انطلاقة «بلو بوينت» السريعة في البداية ثم أخلد للراحة لينطلق بقوة نحو خط النهاية باقتدار. وأضاف سموه قائلاً إن هذا الفوز يعتبر إضافة جديدة لجودلفين بعد فوز «مسار» بلقب الديربي الإنجليزي. وأكد سموه أن انسحاب «بلو بوينت» من أمسية كأس دبي العالمي كان بسبب إصابته.

وأشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بمستوى المدربين والفرسان لفريق جودلفين، متمنياً المزيد من الإنجازات في السباقات المقبلة.

وكان صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تابع على مضمار «آسكوت» الإنجليزي أبرز أشواط المهرجان بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، والملكة إليزابيث الثانية، ملكة المملكة المتحدة ودول الكومنولث.

كما شهد السباق سمو الأميرة هيا بنت الحسين، حرم صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وسمو الشيخ زايد بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخة الجليلة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخ محمد بن مكتوم آل مكتوم، والشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم، والشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، والشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، والشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، والشيخ حمد بن دلموك آل مكتوم.

كما شهد السباق خليفة سعيد سليمان، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة بدبي، وسعيد بن حميد الطاير، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «ميدان»، وعبدالله المنصوري، مدير مكتب دبي في لندن، وعدد من المسؤولين والمُلاك وجمهور غفير من عشاق السباقات البريطانية.

«بلو بوينت» البطل

واقتنص «بلو بوينت» لجودلفين لقب الشوط الثالث «كينجز ستاند ستيكس» لمسافة 1000 متر للفئة الأولى، بقيادة الفارس وليام بويك، وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلاً زمناً قدره 58.14 ثانية، وبفارق طول وثلاثة أرباع الطول عن الوصيف «بطاش» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس جيم كراولي، وإشراف المدرب شارلس هيلز.

وحل في المركز الثالث «مابس كروس» لديفيد دبليو أرمسترونج، بقيادة الفارس بول ميلرينا وإشراف المدرب مايكل دودز.

وشارك في الشوط 14 خيلاً، وعقب ختام الشوط تسلّم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، كأس الشوط من الأميرة آن، التي قامت بتسليم الجائزة أيضاً للمدرب شارلي آبلبي، والفارس وليام بويك.

حقق «أكسيدنتال إيجنت» للسيدة جونسون هوتون مفاجأة قوية عبر اقتناص لقب الشوط الأول «كوين آن ستيكس» لمسافة الميل للفئة الأولى، بقيادة الفارس شارلس بيشوب وإشراف إيف جونسون هوتون، مسجلاً زمناً قدره 1.38.85 دقيقة، وبفارق نصف طول عن الوصيف «لورد غلترز» لجيوف وساندرا ترينبل بقيادة الفارس جامي سبنسر وإشراف المدرب ديفيد أومارا.

وتنافس في الشوط 15 خيلاً، وخيّب «بن بطل» لجودلفين الآمال المعقودة عليه بعد أن كان المرشح الأول لنيل اللقب، إذ احتل المركز العاشر، فيما احتل «سنشري دريم» لمالكه عبدالله بالحب المركز الرابع خلال السباق.

أحرز «كاليكس» للأمير خالد بن عبدالله لقب الشوط الثاني «كوفنتري ستيكس» لمسافة 1200 متر للفئة الثانية بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف جون غوسدن، مسجلاً زمناً قدره 1.13.51 دقيقة، وبفارق طول عن «أدفرتايز» المملوك لفونيكس ثروبريد لمتد الذي جاء في المركز الثاني، بقيادة الفارس أويشن ميرفي، وإشراف المدرب مارتن ميدي.

وحل في المركز الثالث «سيرجال بروكلوفليف» بقيادة الفارس ريان مور، وإشراف المدرب أيدين أوبراين. وشارك في الشوط 24 خيلاً، ومثلت خيول الإمارات كل من «دبي ليجاسي»، «برج»، و«شاين سو برايت» لجودلفين، و«بلون باي ويند» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم.

حقق «ويذ أوت بارول» لمالكيه جون غونتر وتانيا غونتر، لقب الشوط الرابع «سانت جيمس بالاس ستيكس» لمسافة الميل للفئة الأولى بقيادة الفارس فرانك ديتوي، وإشراف المدرب جون غوسدن، مسجلاً زمناً قدره 1.38.64 دقيقة وبفارق نصف طول عن الوصيف «غوستاف كليمت» بقيادة الفارس ريان مور، وإشراف المدرب أيدين أوبراين.

وجاء في المركز الثالث «ووتون» لجودلفين بقيادة مايكل بارزالونا، وإشراف المدرب بانتال. وتوّج «لاغوستاف غاس» بقيادة الفارس أندريا أتزيني، وإشراف المدرب دبليو موليانس بطلاً للشوط الخامس «ذا آسكوت ستيكس» لمسافة 4000 متر والمخصص للخيول عمر 4 سنوات وأكثر، مسجلاً زمناً قدره 4.31.75 دقيقة وبفارق طول عن الوصيف «دباوي فيفتي» بقيادة الفارس سلفستر دي سوزا، وإشراف المدرب كارين ماكلينتوك، فيما جاء «ستراتيوم» في المركز الثالث بقيادة روبرت وينستون، وإشراف المدرب دبليو مولينس. وتنافس في الشوط 20 خيلاً، ومثل الإمارات «وايت ديزرت» لجودلفين بقيادة وليام بويك.

نجم الأخير

حقق «مونارشس غلين» لمالكه الأمير خالد بن عبدالله الفوز بلقب الشوط السادس والأخير «وولفرتون ستيكس» لمسافة الميل وربع الميل «2000 متر»، والذي تبلغ قيمة جائزته 100 ألف جنيه إسترليني. وقاد البطل الفارس فرانكي ديتوي وإشراف المدرب جون غوسدن، مسجلاً زمناً قدره 2.03.71 دقيقة وبفارق طول عن «إيوجينيو» بقيادة سلفستر دي سوزا، وإشراف المدرب ريتشارد هانون، فيما جاء «منتهى» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم في المركز الثالث بقيادة الفارس دين أونيل وإشراف المدرب جون غوسدن. وشارك في الشوط 16 خيلاً، فيما مثل الإمارات «ليش لا»، و«كيدمينفير» لجودلفين، «لا ريب» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، «شارقة بريدج» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم.

مشاركة

أعلن عبد الله سعيد بالحب لـ «البيان الرياضي» عن احتمال مشاركة «سنتشري دريم» في سباق «كوين إليزابيث الثانية» لمسافة الميل، بعد احتلاله رابع سباق «كوين آن ستيكس» لمسافة الميل للفئة الأولى. وأشاد بالحب بأداء المهر مؤكداً أن الحظ لم يحالفه رغم تمسكه بمركز الوصيف خلال السباق، حيث تصدر في مرحلة من مراحل السباق قبل الوصول إلى خط النهاية.

شارلي آبلبي: دعم فارس العرب وراء إنجازاتنا

أشاد شارلي آبلبي المدرب في فريق جودلفين عقب فوز «بلو بوينت» لـ«البيان الرياضي»، بدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للفريق، بتوجيهات سموه السديدة ومتابعته الدائمة لمشاركات الفريق العالمية.

وقال إن فارس العرب وجهه عقب فوز «مسار» بلقب الديربي الإنجليزي إلى أن يكون هادئ البال بلا توتر خلال مهرجان رويال آسكوت، لأننا حققنا الإنجاز الأكبر بلقب الديربي.

وأشاد شارلي بأداء البطل «بلو بوينت» وتفوقه على نخبة الخيول العالمية، مظهراً إمكاناته الحقيقية في المرحلة الأخيرة من السباق.

وعن مشاركته المقبلة، قال شارلي آبلبي إن ذلك لم يتحدد حتى الآن في انتظار الاطلاع على مستواه الصحي والفني والبدني.

سباق اليوم

على جانب آخر، يعتقد مدرب جودلفين شارلي أبلبي أن المسافة الأقصر ستصب في مصلحة المهر المميز ذي الثلاث سنوات «سيبمولايزيشن» لدى مشاركته اليوم بسباق «ج 3» جيرسي ستيكس الرويال آسكوت. واحتل بن الفحل «كيب كروس» المركز الخامس خلف «رومنايزد» بسباق «ج1» أيريش 2000 غينيز، على مسافة الميل، بمضمار ذي كرا الشهر الماضي.

وقال أبلبي: «أعتقد أنه قدّم أداء جديراً بالتقدير في أيرلندا، لكنني أتوقع أن المشاركة هنا على مسافة أقصر تبلغ سبعة فيرلونغ ستصب في مصلحته». وأضاف: أتوقع أن يكون «سيبمولايزيشن» منافساً قوياً بسباق جيرسي.

يسرج أبلبي أيضاً «غلوريوس جيرني» الذي يحمل الشعار العنابي والأبيض لسمو الشيخة الجليلة بنت محمد آل مكتوم «الجليلة ريسنغ». وقال أبلبي: «غلوريوس جيرني» يجلب مستوى رائعاً إلى هذا السباق. مستوى الداربي الفروسي كان جيداً، وأعتقد أن المشاركة على مسافة أقصر هنا ستكون ملائمة له أيضاً.