محمد بن راشد يلتقي ملكة بريطانيا بحضور ملك البحرين

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي"رعاه الله"، صباح اليوم سباق كأس "ويندسور" الملكي للقدرة بحضور الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة.

وقد التقى سموه الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا ودول الكومنولث بحضور العاهل البحريني، على هامش فعاليات مهرجان "رويال ويندسور" للقدرة، حيث أعرب سموه عن تقديره للمستوى الطيب الذي جاء عليه تنظيم الحدث لاسيما وأنه يحتفل هذا العام بمرور 75 عاما على إطلاقه، اتساقا مع التاريخ العريق الذي تتمتع به المملكة المتحدة في مجال رياضات الخيل، وبما للفعاليات التي تستضيفها المملكة في هذا المجال من أثر كبير في إثراء واحدة من أهم الرياضات التي تعنى بها دولة الإمارات نظرا لارتباطها التاريخي بالثقافة الإماراتية والخليجية والتراث العربي على وجه العموم.

وتطرق الحديث للعلاقات الثنائية المزدهرة بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة، والتعاون القائم بين الجانبين في العديد من المجالات، من بينها المجال الرياضي، إذ يحرص فرسان الإمارات على المنافسة ضمن السباقات المهمة التي تنظمها المملكة، فضلا عن ترحيب دولة الإمارات بإقبال فرسان بريطانيا وملاك ومربي الخيول فيها على المشاركة في الفعاليات والمسابقات المتنوعة التي تنظمها الدولة، ومن أبرزها "كأس دبي العالمي"؛ الحدث الأبرز على أجندة سباقات الخيل العالمية، وكذلك سباقات القدرة، بما لهذا الاحتكاك الرياضي المستمر من أثر طيب في صقل مهارات فرسان الجانبين والارتقاء بقدرات الخيول وصولا إلى أفضل النتائج.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قد تابع مجريات السباق الذي تضمن أربع مراحل ولمسافة 120 كيلومتراً وبمشاركة 110 فرسان وفارسات يمثلون عددا من الدول الأوروبية إضافة إلى فرسان الإمارات ومعهم الفريق الملكي البحريني.

وأثنى صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على التواجد البحريني المتميز في هذا الحدث العالمي، الذي تدور منافساته في رحاب قلعة ويندسور التاريخية، من خلال فرسان مملكة البحرين الذين نافسوا بقوة في مختلف مراحل السباق.

وقد انتزع لقب البطولة الفارس الشيخ ناصر بن حمد ال خليفة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة ورئيس اللجنة الاولمبية البحرينية، محققا فوزا مستحقا علي صهوة الجواد "فايبر دي لوريكا" ومسجلا زمنا وقدره 05:04:48 ساعات ، وحل الفارس الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم في المركز الثاني ممتطيا صهوة الجواد "الاندر" لاسطبلات ام سفن ومحققا زمنا وقدره 05:04:49 ساعات، بينما جاء الفارس عبدالله غانم المري في المركز الثالث ممتطيا صهوة الجواد "ان شالا سلاجير" لاسطبلات اف ثري ومحققا زمنا وقدره 05:04:52 ساعات.

حضر سباق "ويندسور" الملكي للقدرة عدد من الشيوخ والمسؤولين والفعاليات الرياضية والمهتمين بسباقات الخيل.