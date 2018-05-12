محمد بن راشد: راضون عـن أداء فـرســـان الإمـــارات

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يوم أمس سباق كأس «ويندسور» الملكي للقدرة بحضور جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة، والملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا والمملكة المتحدة ودول الكومنولث.

وقد التقى سموه الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا والمملكة المتحدة ودول الكومنولث بحضور العاهل البحريني، على هامش فعاليات مهرجان «رويال ويندسور» للقدرة، حيث أعرب سموه عن تقديره للمستوى الطيب الذي جاء عليه تنظيم الحدث لا سيما وأنه يحتفل هذا العام بمرور 75 عاماً على إطلاقه، اتساقا مع التاريخ العريق الذي تتمتع به المملكة المتحدة في مجال رياضات الخيل.

وبما للفعاليات التي تستضيفها المملكة في هذا المجال من أثر كبير في إثراء واحدة من أهم الرياضات التي تعنى بها دولة الإمارات نظراً لارتباطها التاريخي بالثقافة الإماراتية والخليجية والتراث العربي على وجه العموم.

وتطرق الحديث للعلاقات الثنائية المزدهرة بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة والتعاون القائم بين الجانبين في العديد من المجالات من بينها المجال الرياضي، إذ يحرص فرسان الإمارات على المنافسة ضمن السباقات المهمة التي تنظمها المملكة.

فضلاً عن ترحيب دولة الإمارات بإقبال فرسان بريطانيا وملاك ومربي الخيول فيها على المشاركة في الفعاليات والمسابقات المتنوعة التي تنظمها الدولة ومن أبرزها «كأس دبي العالمي»؛ الحدث الأبرز على أجندة سباقات الخيل العالمية، وكذلك سباقات القدرة، بما لهذا الاحتكاك الرياضي المستمر من أثر طيب في صقل مهارات فرسان الجانبين والارتقاء بقدرات الخيول وصولاً إلى أفضل النتائج.

فرسان الإمارات

وأشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأداء فرسان الإمارات في السباقات الخارجية الأخيرة، مؤكداً سموه رضاه عن أداء فرساننا في البطولة التحضيرية لمونديال الألعاب الفروسية الذي سيقام في أميركا سبتمبر المقبل.

وأشاد سموه ببطل السباق سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، قائد فرسان الفريق الملكي للقدرة.

وأثنى صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على التواجد البحريني المتميز في هذا الحدث العالمي، الذي تدور منافساته في رحاب قلعة ويندسور التاريخية، من خلال فرسان مملكة البحرين الذين نافسوا بقوة في مختلف مراحل السباق.

ناصر بن حمد بطلاً

وتوج الفارس سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قائد الفريق الملكي البحريني للقدرة، بطلاً للسباق على صهوة الجواد «فايبر دي لوريكا»، مسجلاً زمناً قدره 5.04.48 ساعات. واحتل الفارس الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم المركز الثاني على صهوة الجواد «آلندر» لإسطبلات «إم 7»، مسجلاً زمناً قدره 5.04.49 ساعات.

وجاء في المركز الثالث الفارس عبدالله غانم المري على صهوة الجواد «ان شالا سلاجير» لإسطبلات «إف 3»، مسجلاً زمناً قدره 5.04.52 ساعات.

وجاء في المركز الرابع الفارس سعيد محمد المهيري على صهوة الجواد «مرعب» لإسطبلات «إم.آر.إم»، مسجلاً زمناً قدره 5.04.53 ساعات، تلاه في المركز الخامس الفارس محمد عايدة على صهوة الفرس «سكوينتو» لإسطبلات «إف 3»، مسجلاً زمناً قدره 5.04.55 ساعات.

ونال المركز السادس الفارس محمد أحمد المري على صهوة الفرس «ال سي مينتا» لإسطبلات «إف 3»، مسجلاً زمناً قدره 5.04.56 ساعات.

واحتل المركز السابع الفارس سعيد أحمد جابر الحربي على صهوة الفرس «كاستليبر تازاني» لإسطبلات «إف 3»، مسجلاً زمناً قدره 5.04.57 ساعات.

البستكي يتصدر الأولى

تصدر الفارس البحريني محمد عبدالصمد البستكي المرحلة الأولى لمسافة 33.5 كم «اللون الأحمر» ممتطياً صهوة الجواد «هينهام روميو» مسجلاً زمناً قدره 1.22.39 ساعة.

واحتل المركز الثاني الفارس الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم على صهوة الجواد «آلندر» لإسطبلات «إم 7»، مسجلاً زمناً قدره 1.22.49 ساعة، وحل في المركز الثالث الفارس سيف أحمد المزروعي على صهوة الفرس «زعامة» لإسطبلات «إم.آر.إم»، مسجلاً زمناً قدره 1.22.51 ساعة.

المزروعي يتزعم «الثانية»

تزعم الفارس سيف أحمد المزروعي المرحلة الثانية لمسافة 33 كم «اللون الأزرق»، ممتطياً صهوة الفرس «زعامة» لإسطبلات «إم.آر.إم»، مسجلاً زمناً قدره 2.40.55 ساعات بعد أن كان ثالثاً في المرحلة الأولى، وحافظ الفارس الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم على مركزه الثاني ممتطياً صهوة الجواد «آلندر» لإسطبلات «إم 7»، مسجلاً زمناً قدره 2.40.59 ساعات.

وقفز إلى المركز الثالث الفارس سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قائد الفريق الملكي البحريني للقدرة على صهوة الجواد «فايبر دي لوريكو»، مسجلاً زمناً قدره 2.41.03 ساعات.

عايدة يتصدر «الثالثة»

تصدر الفارس محمد عايدة المرحلة الثالثة لمسافة 28 كيلومتراً «اللون الأبيض» ممتطياً صهوة الفرس «سكوينتو» لإسطبلات «إف 3»، مسجلاً زمناً قدره 3.57.05 ساعات.

وجاء في المركز الثاني الفارس سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممتطياً صهوة الجواد «فايبر دي لاريكو»، مسجلاً زمناً قدره 3.57.07 ساعات. واحتل المركز الثالث الفارس الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم ممتطياً صهوة «آلندر» لإسطبلات «إم 7»، مسجلاً زمناً قدره 3.57.14 ساعات.

30

شهد السباق نحو 30 حالة انسحاب من الخيول المشاركة بسبب عدم اجتياز الفحص الطبي الذي يعقب كل مرحلة نتيجة ارتفاع معدل ضربات القلب عن الحد الأقصى.

وهو 64 نبضة في الدقيقة، أو بسبب العرج، أو بناء على رغبة الفارس في عدم استكمال السباق رأفة بالخيل. ومن أبرز المنسحبين الفارس الشيخ حمد بن دلموك آل مكتوم الذي امتطى صهوة الجواد «عفريت»، وذلك بسبب تعرض الحصان للإصابة.

سعيد الطاير: الفوز واحد

أكد سعيد الطاير الرئيس التنفيذي لمجموعة «ميدان»، أن الفوز واحد سواء كان لدولة الإمارات أو مملكة البحرين الشقيقة مهنئاً سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، قائد الفريق الملكي للقدرة، بمناسبة الفوز بلقب سباق ويندسور الملكي للقدرة.

وأضاف الطاير لـ«البيان الرياضي»، إن روزنامة الموسم الأوروبي تضم مجموعة من السباقات في إطار الاستعداد لبطولة العالم لألعاب الفروسية في أميركا 11 سبتمبر المقبل.

مشيراً إلى أن هذه المنافسات من شأنها إعداد فرسان الإمارات للوصول إلى أعلى مستويات الجاهزية للوصول إلى «صفوة» الفرسان الذين أكملوا أكبر وأقوى المنافسات لاختيار الخيول المناسبة والمؤهلة لخوض سباقات الـ160 كم وفق الاشتراطات المطلوبة، إلى جانب مشاركة الخيول الرئيسية في بعض السباقات المقبلة كي لا تشعر بالإرهاق.

وكشف الطاير أن السباق المقبل الذي يخوضه فرسان الإمارات، هو سباق سلوفاكيا ويعتبر جزءاً من خطة الإعداد.

وعن البطولة التحضيرية لمونديال ألعاب الفروسية التي أقيمت أخيراً في أميركا، قال الطاير إن المنافسة كانت بمثابة جولة تجربة وبروفة للبطولة العالمية وتم تنظيمها بناء على الجدول المعتمد من قبل الاتحاد الدولي للفروسية.

مضيفاً أن المشاركة أتاحت الفرصة أمام فرسان الإمارات للتعرف على أجواء وأرضية السباق التي تتسم بالصعوبة نظراً لوعورة المسارات بسبب وجود تضاريس المنطقة التي ستحتضن الحدث، حيث تمر بعض المسارات على ارتفاع 200 متر وبعضها الآخر على انخفاض 150 متراً.

وذكر الطاير أن مشاركة فرسان الإمارات في البطولة التجريبية بقيادة الفارس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، كانت ناجحة بجميع المقاييس وجيدة من أجل التعرف على مكان السباق ووضع التصور لتوزيع جهد وطاقات خيولهم في مختلف مسارات ومراحل السباق.

البطل:ترشيح فارس العرب وضعني أمام تحدٍ

أعرب الفارس البطل سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، قائد الفريق الملكي للقدرة، عن سعادته الكبيرة بالفوز بلقب سباق ويندسور للقدرة.

وقال سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في تصريحات لـ«البيان الرياضي»، إنه قبل الفوز نال شرف ترشيحه للقب من قبل فارس العرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. وقال: ترشيح فارس العرب لأي شخص قبل شهرين من زمن المنافسة، هو بحد ذاته تحدٍ كبير يحتاج إلى جهد كبير.

ولكن بالإصرار والعزيمة إلى جانب ترشيح سموه الذي كان بمثابة دافع كبير، تحقق الإنجاز بعد أن دفعنا بكل طاقتنا من أجل الوصول إلى المستوى المطلوب.

وأكد البطل أن كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لهم كفرسان خلال مراحل السباق كان لها الوقع الكبير في قلوبهم، حيث طالبهم سموه بتمثيل العرب أفضل تمثيل.

وقال سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة إن السباق لم يكن سهلاً، وكانت مجموعة المقدمة تضم العديد من الفرسان حتى الوصول إلى خط النهاية، متوجهاً بالتهنئة إلى فرسان الإمارات على الأداء والإنجاز.

وشدد البطل على أهمية الفترة المقبلة واستثمارها على أكمل وجه، وقال إن الهدف الأول هو أن يكون لقب بطولة العالم في مونديال ألعاب الفروسية عربياً خليجياً سواء كان إماراتياً أو بحرينياً.

فيصل بن راشد: ناصر بن حمد ضرب أروع نماذج التضحية خلال السباق

توجه الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة في البحرين، بالتهنئة إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية قائد الفريق الملكي للقدرة، بمناسبة الفوز بالمركز الأول في سباق ويندسور الملكي للقدرة.

وأضاف الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة إن الإنجاز الجديد يضاف إلى سلسلة الإنجازات المتميزة التي حققها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في رياضة الفروسية على مدى السنوات الماضية التي وضعت القدرة البحرينية في مراكز متقدمة في مختلف البطولات.

مشيراً إلى أن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ضرب أروع نماذج التضحية والإيثار في سبيل رفعة اسم علم البحرين عالياً عندما تحامل على الإصابة التي لحقت به وفضل مواصلة السباق وصولاً إلى التتويج بالمركز الأول وطبع اسمه ومملكة البحرين في سجلات المراكز الأولى بالسباق التاريخي.

خبرات كبيرة

وأشار الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة إلى أن الخبرات الكبيرة التي يمتلكها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز الكبير الذي شهد مشاركة نخبة من فرسان العالم، في مشهد يؤكد المكانة المرموقة التي بات يحتلها على صعيد رياضة القدرة العالمية نظراً للقدرات الهائلة التي يتمتع بها ونظرته الثاقبة في مثل هذه السباقات.

راشد بن دلموك:أداء الجواد «آلندر» قوي

أشاد الفارس الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم وصيف السباق، بأداء الجواد «آلندر». وقال الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم لـ«البيان الرياضي» إن الجواد يمتلك إمكانيات رائعة، مشيراً إلى أن أرضية السباق كانت مثالية.

وتوجه الفارس الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، بالتهنئة إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، قائد الفريق الملكي للقدرة، بمناسبة الفوز بلقب السباق، مشيداً في الوقت نفسه بأداء فرساننا خلال المنافسات.

فخر

من جهته توجه الفارس عبدالله غانم المري صاحب المركز الثالث بالتهنئة إلى مملكة البحرين الشقيقة بمناسبة فوز سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، قائد الفريق الملكي للقدرة. وقال المري لـ«البيان الرياضي»، إن الإنجاز يعتبر فخراً للعرب أجمع، مهنئاً جميع فرسان الإمارات المشاركين على الأداء المميز.

وأشار المري إلى أنهم حرصوا خلال السباق على المحافظة على سلامة خيولهم قدر المستطاع.

وعن «ان شالا سلاجير» قال المري إن الجواد سيعود إلى المشاركة في السباقات المحلية بعد انتهاء الموسم الأوروبي.

وقال المري أن وجهته المقبلة ستكون سباق القدرة الذي سيقام في سلوفاكيا.