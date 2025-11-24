منتخب الكويت يخطط للذهاب إلى قطر عن طريق موريتانيا



يضع الجهاز الفني لمنتخب الكويت الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي سوزا، اللمسات الأخيرة على التشكيلة وطريقة اللعب التي سيخوض بها مواجهته المهمة أمام نظيره الموريتاني في ملحق منافسات كأس العرب «فيفا 2025» قطر، والمقرر انطلاقتها مساء غد الثلاثاء على استاد جاسم بن حمد، بنادي السد بالعاصمة القطرية الدوحة.

وسيخوض «الأزرق» مساء اليوم الحصة التدريبية الأخيرة التي تشهد وجود جميع اللاعبين الطامعين في الحصول على ثقة الجهاز الفني من أجل الوجود ضمن التشكيلة الأساسية لخوض اللقاء، والذي سيشهد حضوراً جماهيرياً كبيراً لدعم الفريق، بعدما أعلن الاتحاد الكويتي لكرة القدم عن تسيير ثلاث طائرات للدوحة لمؤازرة اللاعبين، حيث تمثل تلك المواجهة الكثير بالنسبة للاعبين والجماهير وأيضاً الجهاز الفني، لا سيما أن الكل يمني النفس بالفوز والتأهل لدوري المجموعات ضمن المجموعة الثالثة بجانب منتخبات الإمارات ومصر والأردن، وفي حال التأهل سيسير «الأزرق» بخطى ثابتة نحو استعادة الثقة مع الجهاز الفني الجديد، خصوصاً بعد المستوى الفني الذي قدمه اللاعبون خلال معسكر القاهرة، والذي خاض خلاله مواجهتين حقق الفوز بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أمام تنزانيا، وتعادل في الثانية مع غامبيا بهدفين لكل منهما بعدما كان متأخراً بهدفين مقابل لا شيء.



ويتبع البرتغالي سوزا نهجه المعتاد، بعدم الاعتماد على تشكيلة ثابتة خلال المباريات الرسمية والودية، وهو ما ظهر في مواجهتي تنزانيا وغامبيا الوديتين، حيث بدأ كل مباراة بتشكيلة مختلفة للوقوف على مستوى جميع اللاعبين، كون طموح الجميع يتركز بالكامل على هدف واحد وهو تجاوز عقبة الملحق وضمان التأهل إلى دور المجموعات، وكون الهدف الرئيسي هو حصد بطاقة العبور لتجنب سيناريو 2021 الذي حرم الكويت من الوجود في مونديال العرب.



في حال تخطي موريتانيا فإن طموحه ينتقل لمنافسة كبار العرب في المجموعة الثالثة، وهناك إقرار بصعوبة المنافس الذي تطور كثيراً في السنوات الأخيرة، وأصبح التركيز منصباً بالكامل على الـ 90 دقيقة الفاصلة، والرغبة في إثبات أن منتخب الكويت قادر على العودة للواجهة الإقليمية بعد سنوات من التذبذب، وأيضاً تحسين التصنيف الدولي واستعادة الثقة.



بعيداً عن نتيجة المباراة، يطمح الجهاز الفني واللاعبون إلى استغلال هذه البطولة في حال التأهل في زيادة الانسجام بين العناصر الشابة وأصحاب الخبرة، وتحقيق نتائج إيجابية ترفع من تصنيف الكويت في «الفيفا» والإعداد القوي للاستحقاقات المقبلة، كأس الخليج 27 ونهائيات كأس آسيا.