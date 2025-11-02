رئيس الاتحاد العربي للعبة لـ«البيان»: كرة اليد الإماراتية تحتاج إلى الاهتمام بالفئات العمرية



أكد فاضل آل نمر رئيس الاتحاد العربي لكرة اليد السعودي، أن كرة اليد الإماراتية تتطور بشكل كبير على المستويين العربي والآسيوي، ولا سيما بعد تتويج نادي الشارقة بلقب كأس الأندية الآسيوية ومشاركته في بطولة «سوبر جلوب»، كما شهدت اللعبة في الآونة الأخيرة نقلة نوعية وتطوراً ملموساً، لم يعد مقتصراً على المنافسات المحلية فحسب، بل امتد ليلامس سماء الإنجازات القارية والدولية وهذا التطور لم يأتِ من فراغ، بل هو نتاج عمل مؤسسي دؤوب، من قبل مجالس الإدارات المتعاقبة التي تعمل من أجل وضع كرة اليد الإماراتية على الخريطة الدولية، وقال: نأمل من الاتحاد الإماراتي التركيز على الفئات العمرية الصغيرة واعتماد مشروع يسهم في تطويرها وخاصة في ظل وجود الإمكانات والقدرات والطاقات الشبابية.



وأشار إلى أن المنتخبات العربية الآسيوية لديها ارتباط مهم مطلع العام المقبل من خلال كأس آسيا لكرة اليد المؤهل إلى نهائيات كأس العالم والتي تشهد مشاركة 8 منتخبات في غرب آسيا، متمنياً حصول تلك المنتخبات على أعلى عدد من بطاقات التأهل للمونديال والمنافسة على التأهل للمربع الذهبي ومن ثم المنافسة على لقب البطولة.

وبين رئيس الاتحاد العربي، أن هناك رؤية مستقبلية يتم العمل عليها في الوقت الحالي منها الرعايات والمسابقات سواء للمراحل السنية أو الأندية الأبطال في المرحلتين، الرعايات تعتمد على الدول المستضيفة ونحاول التواصل معهم عند إسناد التنظيم لأنهم شركاء النجاح دائماً، وفي ما يتعلق بموضوع البطولات فالاتحاد العربي لكرة اليد في مقدمة الاتحادات العربية في كافة الألعاب الذي يمتلك رزنامة تولي اهتماماً كبيراً في المسابقات وخاصة الفئات العمرية الصغيرة التي تعد النواة الحقيقية لبناء المنتخبات.



وواصل: الاتحادات العربية المتفوقة في كرة اليد حالياً هي صنيعة البطولات العربية فكثير من المنتخبات والفرق العربية تصنع منتخباتها من خلال البطولات العربية وهو ما ظهر في البطولة الآسيوية تحت 17 سنة التي أقيمت بالأردن والمؤهلة لكأس العالم والتي اختتمت مؤخراً في المغرب بحصول المنتخب المصري على الوصيف وكان الأقرب لتحقيق اللقب الأول وأيضاً منتخب قطر صاحب المركز الرابع، ونفس الأمر في مراحل الشباب بحصد المنتخب السعودي لقب دورة الألعاب الآسيوية للشباب وحصول المنتخب الكويتي على لقب الوصيف، ووجود المنتخب البحريني في المربع الذهبي.



موضحاً، أن قوة الاتحاد العربي لكرة اليد تتمثل في أنه الاتحاد العربي الوحيد الذي تؤهل بطولاته للمشاركة لكأس العالم في النسختين الماضيتين وهو الأمر الذي لم يحدث من قبل في أي اتحاد من الاتحادات العربية، ولكن تغير نظام التأهل لـ«سوبر جلوب» بحكم أن الدولة المستضيفة قلصت عدد الفرق المشاركة إلى 8 فرق بدلاً من 12 فريقاً كونها تتحمل جميع التكاليف التي أصبحت عالية في الوقت الحالي، فكان هناك مقعد لبطل البطولة العربية للأندية الأبطال مشارك في السوبر جلوب.



وفي الختام، قدم رئيس الاتحاد العربي لكرة اليد السعودي، الشكر لنادي الكويت الكويتي والاتحاد الكويتي لكرة اليد على استضافة البطولة العربية للأندية الأبطال الـ40 التي شهدت مشاركة 10 فرق، ولعل تقييم المستوى الفني للبطولة يعد جيداً إلى حد ما لوجود فرق تشارك لأول مرة مثل الفرق السورية بجانب وجود فرق عندها استحقاقات وارتباطات في بطولات أخرى ضغطت على نفسها وأصرت على المشاركة يعد هدفاً فكل الأمور كانت إيجابية لاستمرارية ونجاح البطولات العربية واستمراريتها للسنوات المقبلة.