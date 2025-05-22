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كرة اليد

الوصل بطلاً لكأس الشباب في السلة

جانب من مراسم التتويج
البيان
جانب من مراسم التتويج

ياسر قاسم

حقق الوصل لقب كأس بطولة فئة الشباب لكرة السلة بعد فوزه في المباراة النهائية على منافسه الشارقة بنتيجة 81 ـ 68 في صالة راشد بن حمدان بنادي النصر بعد تفوق الشارقة في الربع الأول 19 ـ 18، قبل أن يحسم الوصل الموقف لصالحه بفارق كبير في الربع الثاني 26 ـ 10 ثم تعادلا في الربع الثالث 16 ـ 16 وتقدم الشارقة في الربع الأخير 23 ـ 21 ولم يؤثر ذلك على النتيجة النهائية.

وبعد المباراة توج منصور الهاشمي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة السلة والأمين العام المساعد فريق الوصل بالميداليات الذهبية والكأس والشارقة بالميداليات الفضية بحضور المراقب الدولي محمد الشمري وراشد عبدالله مدير المنتخبات، والدكتور منير بن الحبيب المدير الفني للاتحاد وأعضاء مجلس إدارة شركة الألعاب الجماعية بنادي الوصل.