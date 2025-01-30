الشارقة يواجه سترونج الفلبيني في ربع نهائي "دولية دبي للسلة"

ضرب سترونج الفلبيني موعداً مع الشارقة في الدور ربع النهائي لبطولة دبي الدولية لكرة السلة في نسختها الـ 34، حيث يلتقيان في التاسعة مساء الخميس بتوقيت الإمارات، وتسبقها في السابعة مساء مباراة منتخب تونس مع اتحاد عمان الأردني. وتستكمل مرحلة ربع النهائي يوم الجمعة بلقاء منتخب الإمارات مع أهلي طرابلس الليبي، ثم تقام المواجهة اللبنانية الصرفة بين الحكمة وبيروت، وذلك وفقاً لنتائج اليوم الأخير للدور التمهيدي التي اختتمت في وقت متأخر من مساء الأربعاء.

أول فوز للنصر

وبدأت المباريات بفوز النصر على منتخب الإمارات بنتيجة 80-68 لحساب المجموعة الأولى، وهو أول فوز لفريق النصر في البطولة.

وودع فريق زامبوانغا الفلبيني البطولة من دورها التمهيدي بعد خسارة رابعة قاسية، كانت هذه المرة على يد منتخب تونس بفارق 36 نقطة (59-95) بعدما تخلف عن منافسه في الفترات الأربع بالنتائج 16-25، 12-18، 17-27، 14-25. وكان أفضل مسجل في المباراة التونسي واصف مثناني بـ 17 نقطة، 5 مرتدات، وتمريرتين حاسمتين.

العلامة الكاملة لأهلي طرابلس وسترونج

أكد أهلي طرابلس الليبي علو كعبه وزعامته للمجموعة الثانية، محققاً العلامة الكاملة بتغلبه على الحكمة اللبناني بفارق 7 نقاط (89-82)، رغم إبقائه أكثر من لاعب أساسي على مقاعد البدلاء. تقدم الأهلي في ثلاثة أرباع: الأول 30-21، الثالث 22-16، والرابع 22-21، بينما كسب الحكمة الربع الثاني 24-15. وسجل لاعب أهلي طرابلس، نسيم بدروس، أعلى رصيد من النقاط بـ 27 نقطة.

وبذلك اعتلى أهلي طرابلس صدارة المجموعة برصيد 8 نقاط، يليه منتخب تونس ثانياً بـ 7 نقاط، ثم الحكمة بـ 6 نقاط، والشارقة بـ 5 نقاط، وزامبوانغا بـ 4 نقاط.

وبنفس الطريقة، تصدر سترونج الفلبيني فرق المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة، بعد فوزه على اتحاد عمان الأردني 84-75. تقدم سترونج 23-15 في الربع الأول، ثم تعادلا 19-19 في الثاني، وعاد سترونج للتقدم في الثالث 24-19، ثم كسب اتحاد عمان الربع الأخير 22-18. بذلك، تصدر سترونج المجموعة برصيد 8 نقاط، يليه بيروت بـ 7 نقاط، فيما تساوى منتخب الإمارات، اتحاد عمان، والنصر بـ 5 نقاط، وخرج النصر من البطولة بفارق النقاط المسجلة.

مباريات ربع النهائي

الخميس

منتخب تونس × اتحاد عمان الأردني

سترونج الفلبيني × الشارقة

الجمعة

منتخب الإمارات × أهلي طرابلس الليبي

بيروت × الحكمة اللبناني