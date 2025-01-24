بطولة العالم لليد.. مصر تفوز على سلوفينيا بصعوبة (26-25)

تغلب منتخب مصر بصعوبة وبفارق هدف واحد على سلوفينيا 26-25 في مباراته الثانية بالدور الرئيسي في بطولة العالم لكرة اليد في زغرب اليوم الجمعة.

وأنهت مصر الشوط الأول بفارق هدفين 16-14 بعد شوط مثير بدأ بتقدم منتخب مصر بفارق هدفين لأول مرة بنتيجة 7-5 بعد أن تصدى الحارس محمد علي لتسديدتين متتاليتين.

وتألق من المنتخب المصري سيف الدرع ويحيى خالد وعلي زين ومحمد سند وأحمد هشام.

ونجحت سلوفينيا في التعادل 10-10 قبل أن تتقدم مصر مرة أخرى 14-11 و16-13 قبل نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني وسعت مصر الفارق إلى أربعة أهداف قبل عشر دقائق من النهاية لتصبح النتيجة 23-19.

لكن عدة أخطاء متتالية على المهاجم والتفريط في الكرة أكثر من مرة سمح لسلوفينيا بتقليص الفارق إلى هدف واحد 26-25.

ورفعت مصر رصيدها إلى ست نقاط من أربع مباريات في المركز الثاني في المجموعة الرابعة بالدور الرئيسي متأخرة بفارق الأهداف عن إيسلندا التي ستلتقي في وقت لاحق اليوم مع كرواتيا صاحبة المركز الثالث بينما تراجعت سلوفينيا للمركز الرابع بأربع نقاط.

واقتربت مصر من بلوغ دور الثمانية، فيما فازت الأرجنتين على الرأس الأخضر 30-26 ضمن المجموعة ذاتها في وقت سابق اليوم.

وسيلتقي المنتخب المصري مع الرأس الأخضر بعد غد الأحد في ختام مباريات الدور الرئيسي المؤهل لدور الثمانية الذي تنطلق مبارياته يوم الثلاثاء المقبل.

وتتذيل تونس ترتيب المجموعة الأولى في الدور الرئيسي بدون نقاط من أربع مباريات وكذلك قطر تتذيل المجموعة الثانية بدون رصيد.

ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة من الأربع إلى دور الثمانية.

وفي منافسات كأس الرئيس، يحتل المنتخب الجزائري المركز الثاني في المجموعة الأولى بنقطتين من مباراتين متقدمة بفارق الأهداف عن الكويت صاحبة المركز الثالث.

وتحتل البحرين المركز الثاني في المجموعة الثانية بنقطتين من مباراتين، وذلك بعد خسارتها في وقت سابق اليوم 31-27 أمام اليابان.





