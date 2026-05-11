عمر الزبير مراقباً بكرة اليد بالألعاب الخليجية في الدوحة

اختارت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الخليجية الرابعة التي تنطلق في الدوحة في الفترة من 14 حتى 22 مايو الجاري، حكم كرة اليد والمراقب الدولي «المونديالي» عمر الزبير المرزوقي، للمشاركة في أعمال المراقبة الفنية والإدارية لمنافسات كرة اليد ضمن الدورة الخليجية الرابعة للرجال.



وتشهد البطولة مشاركة منتخبات الإمارات، السعودية، البحرين، الكويت، وقطر، فيما تنطلق المنافسات الخميس المقبل بمواجهة تجمع منتخبي قطر والإمارات في افتتاح البطولة، على أن تُقام جميع المباريات بصالة الدحيل الرياضية.



يترأس اللجنة الفنية للبطولة حمد مسفر النعيمي من قطر، وتضم في عضويتها مجدي ميرزا «البحرين»، ومحمد حسن السويدي «الإمارات»، وفريد الصالح من السعودية، وشبيب الهاجري من الكويت.



كما يترأس لجنة الحكام مطر ثاني الزراع، وتضم اللجنة في عضويتها عمر الزبير المرزوقي «الإمارات»، وعلي غانم الدوسري «السعودية»، وميرزا سلمان «البحرين»، وصالح جمعان الكندي «قطر»، وهاني حسن أبل «الكويت».



ويتولى إدارة مباريات البطولة نخبة من الحكام القاريين والدوليين، تركي عبدالله وجاسم الحمود «السعودية»، وخالد الشيب ومحبوب النعيمي «قطر»، محمد رضي وعلي الشمروخ «البحرين»، عبدالرحمن محسن ويوسف القبندي «الكويت»، إضافة إلى الحكمين الدوليين المحايدين من مولدوفا كوفالتشيوك أليكسي وكوفالتشيوك إيغور، ومن رومانيا ميهاي ماريان بيرفو ورادو ميهاي بوتيرنيشي.



ويُقيم الحكام وأعضاء اللجنة الفنية في فندق ويستن سبا الدوحة، فيما يتولى نعيم العلواني مهام سكرتير اللجنة الفنية، وإيهاب نور مقرراً للجنة الفنية.