الإمارات تستضيف بطولتين لـ«تحدي الغولف» بعجمان والعين

أعلن مسؤولو جولة هوتيل بلانر العالمية للغولف، واتحاد الإمارات للغولف، عن اكتمال التجهيزات لاستضافة دولة الإمارات، منافسات الجولة للعام الثالث على التوالي، مع إقامة بطولتين متتاليتين، وهما بطولة تحدي الإمارات في نادي الزوراء للغولف واليخوت في عجمان، من 10 إلى 13 أبريل المقبل.

وبطولة تحدي أبوظبي في نادي العين للفروسية والرماية والغولف، من 17 إلى 20 أبريل المقبل، بجوائز مالية تبلغ 300 ألف دولار للبطولتين.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في نادي الزوراء للغولف واليخوت في عجمان، بحضور أكرم سكيك مدير اتحاد الإمارات للغولف، وفريدي شمايسر مدير بطولات الجولة وتطوير الأعمال في الشرق الأوسط.

ومحمد الناجي مدير بطولة تحدي الإمارات، وباتر ساسيكارن وبام ساسينون، اللتين ستكونان أول حكمتين من اتحاد الإمارات للغولف، تشاركان في إدارة منافسات هذه البطولات ضمن الجولة الدولية.

ستقام البطولتان في عجمان والعين، ضمن روزنامة حافلة لجولة هوتيل بلانر هذا العام، يضم 29 بطولة تقام عبر 3 قارات في 18 دولة، وبدأ الموسم في جنوب أفريقيا يناير الماضي، على أن يتواصل حتى أكتوبر المقبل، يعبر خلالها دول إسبانيا، والدنمارك، وسويسرا، والتشيك، وفرنسا، والنمسا، وألمانيا، وأسكتلندا، وإيرلندا، وفنلندا، وهولندا، وبولندا، والبرتغال، وإيطاليا، والهند، والصين، على أن يكون الختام في مايوركا في إسبانيا، وسيتنافس اللاعبون على إجمالي جوائز مالية قياسية تبلغ 9 ملايين يورو هذا الموسم، إذ يبلغ الحد الأدنى للجوائز المالية في كل بطولة أوروبية 300 ألف يورو، ما يعني زيادة الجوائز المالية لـ 16 بطولة بالمجمل في عام 2025.

كما سيتنافس اللاعبون للحصول على المركز الأول في التصنيف الخاص بهذه الجولة، من أجل الحصول على بطاقات المشاركة الدائمة في جولة دي بي ورلد في العام المقبل، إذ تعتبر هذه الجولة مؤهلة إلى جولة دي بي ورلد الأعلى تصنيفاً، والتي تقام سنوياً، بدعم من مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، وتحمل شعار «السباق إلى دبي».

من جانبه، قال أكرم سكيك إن: الإمارات أصبحت مركزاً عالمياً لرياضة الغولف، ونفتخر بالروزنامة التي ضمت العام الماضي 11 بطولة دولية، وهو العدد القابل للزيادة هذا العام، منها ثلاث بطولات من سلسلة النخبة رولكس ضمن جولة دي بي ورلد، وهنا الدولة الوحيدة في المنطقة التي تقام فيها بطولتا جولة هوتيل بلانر العالمية.

وهو ما جذب أعداداً ضخمة من اللاعبين لخوض تصفيات التأهل للمشاركة في هاتين البطولتين، إلى جانب فتح آفاق لنا، من خلال تبادل المقاعد مع الاتحادات حول العالم، ونتطلع لمشاركة واسعة من أبرز لاعبي منتخبنا الوطني والمقيمين في الدولة.

وأعرب محمد الناجي عن تطلعه أن يشكل انضمام نادي الزوراء للغولف واليخوت، دعماً مهماً في جهود تطوير ونشر رياضة الغولف في الإمارات، وقال: نشكر القائمين على تقديم كافة التسهيلات اللازمة، من أجل ضمان نجاح فعاليات البطولة المقبلة، ونتوقع إبراز عجمان التي تدعم الرياضة بشكل متميز.