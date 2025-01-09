120 لاعباً في بطولة عجمان للغولف



أعلنت دائرة التنمية السياحية في عجمان، استضافة بطولة «الاتحاد عجمان» للغولف، يومي 24 و25 يناير الجاري، تحت رعاية شركة الاتحاد للماء والكهرباء.

وسيشارك في هذه البطولة الدولية 120 لاعباً بارزاً من الإمارات والخارج، يتنافسون على الفوز بالكأس في أجواء احترافية تتيح لهم الالتقاء والتعرف على أهم لاعبي الغولف المحليين والتواصل مع محبي هذه اللعبة.

وتم الإعلان عن استضافة البطولة خلال مؤتمر صحافي عقد أمس في نادي الزوراء للغولف، بحضور محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة التنمية السياحية بعجمان، والمهندس يوسف آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للماء والكهرباء، وجورج سعد، الرئيس التنفيذي لشركة الزوراء للتطوير العقاري.

وقال الهاشمي، إن استضافة البطولة تأتي في إطار جهود دائرة التنمية السياحية الرامية إلى تحفيز الشباب على المشاركة في الفعاليات الرياضية، بما يعزز التواصل والتفاعل بين أفراد المجتمع كافة، مؤكداً الحرص على تنظيم واستضافة الفعاليات والأنشطة الرياضية التي تسهم في تحفيز السياحة المحلية والعالمية وإبراز دور الدائرة في هذا المجال بما يعزز حضور إمارة عجمان ومكانتها مقصداً مميزاً للسياحة بأنواعها.

من جانبه أكد المهندس يوسف آل علي، حرص «الاتحاد للماء والكهرباء» على دعم الفعاليات والمبادرات التي تعود بالنفع على المجتمع والدولة ككل، وذلك تماشياً مع التزامها بتشجيع الممارسات المجتمعية وأداء الدور المنوط بها في تعزيز المسؤولية المجتمعية.