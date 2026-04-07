«فيفا» يحقق إنجازًا تاريخيًا في الجولف

في العام نفسه الذي تُقام فيه بطولة كأس العالم لكرة القدم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، يستعد لاعب الجولف التايلاندي «فيفا» لاوباكدي لأول مشاركة له في إحدى البطولات الكبرى، عندما ينافس في بطولة أوجوستا للأساتذة.

وكان والد لاوباكدي، وهو من عشاق كرة القدم، قد أطلق على ابنه اسم «فيفا» عند ولادته، ليظهر هذا الاسم اللافت على قائمة المشاركين مع انطلاق أولى البطولات الكبرى هذا العام في نادي أوجوستا الوطني للجولف.

وقال لاوباكدي: «والدي مشجع كبير لكرة القدم، وكان محتارًا بين اسم فيفا المستوحى من كأس العالم، واسم يويفا نسبة إلى دوري أبطال أوروبا. ولحسن الحظ، وقع الاختيار على فيفا».

وجاءت دعوة لاوباكدي للمشاركة في بطولة الأساتذة عقب تتويجه بلقب بطولة آسيا والمحيط الهادي للهواة، التي أُقيمت في دبي في أكتوبر الماضي، ليصبح أول لاعب جولف تايلاندي يحرز هذا اللقب.

ووصل لاوباكدي إلى أوجوستا هذا الأسبوع، ليصبح أول لاعب هاوٍ يمثل تايلاند في تاريخ بطولة الأساتذة.

واستُقبل بخزانة في مبنى خدمات اللاعبين الجديد، جاءت في موقع لافت بين خزانتي تايجر وودز، الفائز بخمس بطولات للأساتذة، وبريسون ديشامبو، المتوج بلقبين كبيرين.

وقال لاوباكدي: «عندما دخلت غرفة خزائن الملابس اليوم، وجدت خزانتي بين خزانة تايجر وخزانة بريسون. كان ذلك أمرًا يصعب استيعابه. التقطت صورة بالتأكيد لتلك اللحظة».